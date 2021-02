Reihentestung nach Hinweis auf Mutation

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANDKREIS GIESSEN - Nach erneuten Hinweisen durch Labor-Untersuchungen auf die SARS-CoV-2-Mutation B.1.17 hat das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen umfangreiche Reihentestungen veranlasst. Anlass sind laut Kreispressesprecher Dirk Wingender zwei neu bekanntgewordene Ausbruchsgeschehen mit insgesamt 13 Fällen, in denen es Hinweise auf die Virusmutation gibt. In diesem Zusammenhang wurden am Sonntag Testabstriche bei insgesamt rund 70 Personen aus dem Umfeld der infizierten Personen vorgenommen.

Insgesamt waren dem Gesundheitsamt bis zum Samstag, 13. Februar, 59 Fälle im gesamten Kreisgebiet mit Hinweis auf die sogenannte britische Virusvariante bekannt.