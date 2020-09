Reiskirchener Orgel wird für rund 35 000 Euro saniert

121 Jahre hat die Orgel in der Reiskirchener Kirche auf dem Buckel. Im kommenden Jahr soll sie saniert werden. Foto: Pfeiffer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Reiskirchen (ebp). "Singet dem Herrn ein Lied", lautet die geschriebene Aufforderung in der evangelischen Kirche Reiskirchen. Wegen der Corona-Pandemie wird auf gemeinschaftlichen Gesang zwar noch verzichtet, die Orgel aber dennoch gespielt - auch wenn sich zwischen die imposanten Klänge ab und an auch mal ein Quietschen mischt. Der ungewohnte Ton verrät es: Die Königin der Instrumente ist in die Jahre gekommen und hat eine Sanierung nötig. Im kommenden Jahr soll die Reiskirchener Orgel auf Vordermann gebracht werden. Rund 35 000 Euro werden dafür fällig. Finanzielle Unterstützung bekommt die Kirchengemeinde von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und dem Landesamt für Denkmalpflege. Über ein gemeinsames Orgelförderprogramm werden zusammen 20 Prozent der Kosten übernommen.

Den Bewilligungsbescheid nahm Pfarrer Bert Schaaf am gestrigen Freitag entgegen. Weitere zehn Prozent steuert die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau bei, der Rest wird aus Eigenmitteln gestemmt. "Aber dafür hält die Orgel hoffentlich so lange, dass sich meine beiden nächsten Nachfolger keine Gedanken machen müssen", sagte Pfarrer Schaaf.

1899 in Lich gebaut

Hinter dem frühklassizistisch gestalteten Gehäuse steckt ein Orgelwerk, das 1899 von der Werkstatt Förster & Nicolaus aus Lich gebaut wurde. Der Betrieb existiert noch heute und wird auch die Restaurierung übernehmen, die voraussichtlich fünf bis sechs Wochen dauern wird. Für die Überbrückung überreichte Matthias Haupt, Geschäftsführer der Sparkassen-Kulturstiftung, eine CD mit Orgelmusik. Haupt verwies darauf, dass Orgelbau und -musik von der Unesco als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt wurde. Mit dem Orgelförderprogramm wolle man dabei unterstützen, den "Kulturschatz Orgel" zu pflegen und zu bewahren und gleichzeitig das ehrenamtliche Engagement in den Kirchengemeinden würdigen. "Die Verkündigung der Orgel kann kein anderes Instrument ersetzen", betonte der Pfarrer.

"Die Orgel ist nicht irgendein Möbelstück in der Kirche", betonte Professor Markus Harzenetter, Präsident des Landesamts für Denkmalpflege. Mit ihrem kunstvollen Gehäuse seien Orgeln bedeutende Kunstdenkmäler, gleichzeitig aber auch komplexe technische Meisterwerke. Vor allem aber seien sie Klangdenkmäler mit einer individuellen Klanggestalt. "Orgelmusik füllt und belebt unsere historischen Kirchenräume auf faszinierende und einmalige Weise."

Die Reiskirchener Orgel besitzt zwei Manuale und neun Register. Sie ist damit laut Dr. Bernhard Buchstab, Orgelsachverständiger und Konservator im Landesamt für Denkmalpflege, die kleinste der sieben Orgeln, deren Sanierung in diesem Jahr durch das Förderprogramm unterstützt wird. Zeittypisch wurde das Instrument als pneumatische Kegellade konzipiert und könne auf Knopfdruck fast vier Manualwerke imitieren, erklärte Rainer Geitl, Orgelsachverständiger der Landeskirche.

Seine 121-jährige Geschichte hat das Instrument im Reiskirchener Gotteshaus ohne wesentliche Veränderungen überstanden, weshalb es für die hessische Orgellandschaft von großer Bedeutung sei, so die Vertreter des Orgelförderprogramms. Lediglich die Prospektpfeifen wurden 1917 entfernt - sie fielen wie so viele andere Pfeifen der Rüstungsindustrie im Ersten Weltkrieg zum Opfer und wurden zu Munition verarbeitet.