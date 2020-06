Reiskirchens Revierförster Dieter Illhardt geht in den Ruhestand

Abschied nach 36 Jahren als Revierförster in Reiskirchen: Dieter Illhardt geht in den vorzeitigen Ruhestand. Foto: Pfeiffer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Reiskirchen (ebp). Eigentlich hätte sich Dieter Illhardt freuen müssen. Nach über 36 Jahren als Revierförster für Reiskirchen wurde der 62-Jährige am gestrigen Mittwoch in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet - und entgegen der Wettervorhersage gab es strahlend blauen Himmel und viel Sonnenschein, sodass er mit Kollegen und Vorgesetzten im Garten des Forstamtes Wettenberg auf den neuen Lebensabschnitt anstoßen konnte. Aber auch am letzten Arbeitstag ließen sich die Sorgen eines Försters nicht ausblenden: "Wir hätten uns gewünscht, dass es regnet. Der Wald braucht Wasser." Doch auch falls der anstehende Sommer kühl und nass werden sollte, würde das nicht reichen. "Die alten Buchen sind stark geschädigt und werden absterben. Wann genau, kann keiner sagen."

Windwurf zum Einstand

Am 1. Februar 1984 übernahm Illhardt die Revierleitung Reiskirchen und war zuständig für rund 900 Hektar Wald. Eine Mammutaufgabe, schon damals. Über die Jahre hat sich der Zuständigkeitsbereich fast verdoppelt: Etwa 1700 Hektar Wald umfasst das Revier derzeit. Illhardt war noch kein Jahr im Amt, da sorgten Wind und Sturm im November 1984 für rund 40 000 Windwurf-Festmeter. "Das zog sich durch mein ganzes Berufsleben. Es kam Kalamität an Kalamität, das war schon normal."

Dass Illhardt sich überhaupt für diesen Beruf entschieden hat, daran war eine Werksbesichtigung zu Schulzeiten nicht unschuldig. "Wir waren in einem metallverarbeitenden Betrieb, der auch Schlösser für Autos herstellte. Spätestens als der Siebte am Fließband das gleiche Schloss in die Hand nahm, wusste ich, dass ich nach einem anderen Job Ausschau halten muss."

Der Förster-Job stand dann im krassen Gegensatz zu der Fließband-Monotonie. "Beim Umgang mit der Natur ist jeder Tag anders." Wie vielfältig der Beruf ist, sei vielen gar nicht bewusst, so Illhardt. Als Förster sei er beispielsweise auch "Hilfsbeamter" von Polizei und Staatsanwaltschaft, müsse sich im wirtschaftlichen Bereich auskennen und auch den Naturschutz in den Fokus nehmen.

Ralf Jäkel, kommissarischer Leiter des Forstamtes Wettenberg, erinnerte bei der Verabschiedung daran, dass Illhardt als einer der letzten aktiven Revierförster im Kreis seine Ausbildung noch an der Forst-, statt an der Fachhochschule gemacht hat. Im Oktober 1974, kurz nach seinem 17. Geburtstag begann der gebürtige Offenbacher ein Praktikum im Forstamt Mörfelden. Zuvor fand eine "Unterredung im Beisein der Eltern" statt, zitierte Jäkel aus der Personalakte. 479,40 D-Mark gab es für den jungen Mann als Einstiegsgehalt. Nach einem Jahr Forstpraktikum folgte der Anwärterdienst mit Stationen bei den Forstämtern Homberg/Ohm, Hirschhorn und Sinntal. Seine Laufbahnprüfung legte er im Oktober 1979 im Forstamt Rüdesheim ab, musste kurz darauf aber erst einmal seinen Grundwehrdienst ableisten. Vom Forstamt Sinntal wechselte Illhardt zum Forstamt Lich, wo ihm schließlich die Revierleitung für Reiskirchen übertragen wurde.

Illhardt freut sich auf die zusätzliche Freizeit, auch wenn er angesichts der Corona-Pandemie noch keine großen Pläne schmieden möchte. "Es ist eine Veränderung, keine Frage." Aber auch im Wald hat sich in den fast 46 Jahren seit seinem Praktikumsbeginn vieles getan. Dass sich das Klima verändert, erzählt der scheidende Förster, sei "kein Problem, wenn es über Jahrtausende passiert. Aber aktuell geschieht es im Zeitraffer. Das verursacht riesige Probleme."

Im Revier Reiskirchen setzte man in der Vergangenheit beim Laubholz vor allem auf Buchen, beim Nadelholz auf Fichten. Beide Baumarten kommen mit den veränderten Wetterbedingungen nicht zurecht, die geschwächten Kiefern sind anfällig für den Borkenkäfer. Mittlerweile gebe es auch erste Anzeichen für Schäden an den Eichebeständen. "Das wird sich fortsetzen. Wie der Wald in 20, 30, 40 oder 50 Jahren aussieht, kann derzeit keiner vorhersagen. Es wird andere Baumarten geben." Doch auch wenn es wärmer wird: Einfach Baumarten aus dem Mittelmeerraum anzupflanzen sei nicht der richtige Weg. Die Edelkastanie etwa wächst zwar bei Illhardt im Garten, "aber die Bäume leiden massiv unter Spätfrösten".

Man müsse daher grundsätzlich darüber diskutieren, "inwieweit wir noch Wald haben werden in Deutschland, wie er aussehen und welche Funktion er erfüllen soll". Das Grüppchendenken von Spaziergängern, die den Wald als Erholungsort sehen, der Industrie, die vor allem den wirtschaftlichen Aspekt im Blick hat, und Naturschützern helfe dabei nicht weiter.

Grenzen setzen

Jungen Förstern rät der Neu-Ruheständler: "Man muss Grenzen setzen. Sonst bleibt man auf der Strecke." Dass das als Revierförster mit einem großen Zuständigkeitsbereich nicht einfach ist, hat Illhardt in den vergangenen 36 Jahren erlebt. In einer Beurteilung aus dem Jahr 2006 wurde auf die "außerordentliche Belastungssituation" hingewiesen, in der er sich die meiste Zeit seines Berufslebens befunden hat. "Wenn die Hütte brennt, schaut man nicht auf die Uhr", sagt Illhardt und denkt an Sonntagabende zurück, an denen er selbst um 22 Uhr noch am Schreibtisch saß. "Aber wenn die Hütte 35 Jahre lang brennt, geht das irgendwann nicht mehr."