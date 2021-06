Rekordbeteiligung in Wirberg

Beim Auszählen hatten die Helfer – wie hier in Oppenrod – gut zu tun, denn die Wahlbeteiligung war höher als 2015. (Foto: Stender)

KREIS GIESSEN - (red). Fast 85 Prozent der rund 700 Evangelischen in der Kirchengemeinde Wirberg sind am vergangenen Sonntag zur Wahl gegangen. Nach Auszählung von mehr als der Hälfte aller Stimmen führt die Gemeinde im Dekanat Grünberg die Liste bei der Wahlbeteiligung an. Bei dem Urnengang in mehr als 1000 Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) zeichnet sich die beste Wahlbeteiligung seit Jahrzehnten ab.

Die drei Dekanate im Gießener Land stehen laut einer Pressemitteilung bei der Wahlbeteiligung ebenfalls wesentlich besser da als bei der Wahl vor sechs Jahren. Laut den derzeit vorliegenden vorläufigen Zahlen wählten im Dekanat Hungen 34,9 Prozent, im Dekanat Grünberg 34 Prozent und im Dekanat Kirchberg 29 Prozent der evangelischen Christen. 2015 lag der Durchschnitt bei gut 27 Prozent.

Die zweithöchste Wahlbeteiligung in den drei Dekanaten erreichte Bettenhausen im Dekanat Hungen mit 63,5 Prozent. Der Grünberger Stadtteil Stockhausen erreichte mit 61,3 Prozent die dritthöchste Wahlbeteiligung. Vor sechs Jahren kam nur eine Gemeinde in der Region über 50 Prozent Wahlbeteiligung.

Nur 11,8 Prozent in Lich

In Langsdorf (Dekanat Hungen) wählten 48,7 Prozent, in Treis (Dekanat Kirchberg) 48,6 Prozent, in Weickartshain (Dekanat Grünberg) 48,3 Prozent, in Birklar (Dekanat Hungen) 47,6 Prozent, in Saasen 44,3 und in Burkhardsfelden (beide Dekanat Kirchberg) 43,8 Prozent. Die niedrigste Wahlbeteiligung verzeichnete die Marienstiftsgemeinde Lich mit 11,8 Prozent. Fast 40 Prozent der Wähler in der größten Kirchengemeinde in der Dekanats-AG hatten von der Möglichkeit zur Online-Wahl Gebrauch gemacht. Auch in Londorf (Dekanat Grünberg) war die Wahlbeteiligung niedrig. Sie lag bei 13,9 Prozent. Die niedrigste Wahlbeteiligung im Dekanat Kirchberg hatte Kirchberg mit 14,4 Prozent.

Bei dieser Wahl hatten die Gemeinden größere Freiheiten bei der Festlegung der Größe ihrer Kirchenvorstände als 2015. Angesichts der mancherorts schwierigen Kandidatensuche vergrößerten nur drei Gemeinden ihren Vorstand. Rund die Hälfte nutzte die Möglichkeit der Verkleinerung. Außerdem entschieden sich viele Kirchengemeinden für die Listenwahl. Dabei entspricht die Zahl der zu Wählenden der Anzahl der Kandidaten. Die Wähler konnten mit einem Kreuz die gesamte Liste bestätigen.

Es gibt auch in den neuen Kirchenvorständen mehr Frauen als Männer. Allerdings geht ihr Anteil von 73 Prozent auf 68,8 Prozent leicht zurück. Fünf Kirchenvorstände setzen sich ausschließlich aus weiblichen Mitgliedern zusammen. In zwei Gremien gibt es mehr Männer als Frauen und in sechs Vorständen sitzen zukünftig genauso viele Männer wie Frauen.

Die meisten Kirchenvorstandsmitglieder rekrutieren sich aus den Altersgruppen zwischen 40 und 60 Jahren. Nur wenige Neue sind unter 30 oder über 70. Etwa ein Drittel der Gewählten sind neu in der Gemeindeleitung. In sieben Kirchenvorständen werden zukünftig Jugendmitglieder im Alter zwischen 14 und 17 mitreden dürfen.

Fast die Hälfte der Gewählten arbeitet in einem Angestelltenverhältnis. Beamte, Selbstständige und Personen im Ruhestand sind etwa gleich stark vertreten. Hausfrauen und -männer stellen nach den Schülern die kleinste Gruppe.

Die Kirchenvorstände müssen die jetzt vorliegenden vorläufigen Ergebnisse in den nächsten Tagen bestätigen. Nach der Bekanntgabe der Namen in den Sonntagsgottesdiensten sind noch eine Woche lang Einsprüche gegen das Ergebnis möglich. Die Wahlunterlagen liegen zwei Wochen zur Einsicht aus. Die neue Amtsperiode beginnt am 1. September.

Einem ersten Trend zufolge lag die Beteiligung in der Landeskirche bei 25 Prozent der Wahlberechtigten gegenüber 18,5 Prozent sechs Jahre zuvor. In 1059 evangelischen Gemeinden war über die Zusammensetzung der ehrenamtlichen Kirchenvorstände für die nächsten sechs Jahre entschieden worden. Zur Wahl aufgerufen waren 1,2 Millionen evangelische Kirchenmitglieder ab 14 Jahren. Rund 10 000 Kandidierende hatten sich zur Wahl gestellt. Da im September noch Nachwahlen in mehr als einem Dutzend Gemeinden anstehen, wird mit einem offiziellen Wahlergebnis für die gesamte EKHN erst im Herbst gerechnet.