Reparatur-Café trifft sich auf Kirchengelände in Treis

TREIS/LDA - Dank gelockerter Corona-Restriktionen konnte die Bürgerinitiative "Nachhaltig im Lumdatal" erstmals zu ihrem Reparatur-Café in der eigentlich angedachten Form einladen: "Ehrenamtliche Reparaturhelfer geben ihr Wissen an Laien weiter und leisten so Hilfe zur Selbsthilfe. Durch das gemeinsame Reparieren setzen engagierte Bürger ein Zeichen gegen eine sorglose Wegwerf-Gesellschaft und schonen obendrein Ressourcen, weil Gebrauchsgüter länger nutzbar bleiben. Gleichzeitig treffen Menschen aus der Nachbarschaft am Reparaturtisch aufeinander - das stärkt den lokalen Zusammenhalt. Neue Kontakte können geknüpft, bestehende vertieft und nette Gespräche geführt werden."

Das Reparatur-Café Lumdatal findet seit Januar an jedem letzten Samstag im Monat statt - bisher jedoch aufgrund des Lockdowns in einer reduzierten, kontaktfreien Variante. Bei strahlend schönem Sommerwetter lud die Initiative nun auf den Kirchenvorplatz in Treis ein. Erwin Heyer sprach im Namen des Kirchenvorstands einige Begrüßungsworte: "Wir unterstützen gerne solche Projekte, wie ihr sie ins Leben gerufen habt, und sind auch weiter an jeglicher Unterstützung und Zusammenarbeit interessiert. Das Gelände stellen wir auch in Zukunft gerne zur Verfügung." Markus Ferber, Mitbegründer der Bürgerinitiative und einer der Reparaturhelfer, bedankte sich bei der Kirchengemeinde und sagte, er freue sich auf die weitere Kooperation. "Mit der Nachhaltigkeit ist es letztlich unser Anliegen, die Schöpfung zu bewahren. Denn das ist, was Gott uns geschenkt hat und womit wir als Menschen allzu häufig nicht so umgehen, wie es erforderlich wäre, um den nachfolgenden Generationen etwas zu hinterlassen, das zumindest annähernd dem entspricht, was wir heute noch vorfinden."

Rund 30 Menschen kamen im Laufe des Nachmittags zusammen, um bei kühlen Getränken sowie selbst gebackenen veganen Leckereien gemeinsam zu reparieren, zu plaudern und der musikalischen Darbietung von Constantin Pukownick zu lauschen. Der Musiker aus Treis war mit zahlreichen Instrumenten im Gepäck erschienen, die die Besucher auch selbst ausprobieren konnten.

Von vielen wurde die Gelegenheit außerdem genutzt, um den Ehrenamtlichen Fragen zu den Planungen für das Nachbarschafts-Café zu stellen, das die Bürgerinitiative derzeit in einem seit Jahren leer stehenden Ladengeschäft an der Treiser Hauptstraße aufbaut. Hier soll nicht nur künftig das Reparatur-Café abgehalten werden - es soll ein Begegnungsort entstehen, an dem kostenlose Beratungsangebote, Vorträge und Workshops zu sozial-ökologischen Themen ebenso einen Platz finden wie gemeinschaftlich organisierte Kaffee-Kuchen-Nachmittage oder Spiele-Abende. Auch kulturelle Veranstaltungen wie Kunstausstellungen und Konzerte werden bereits vorbereitet. Alle Bürger aus Treis und dem ganzen Lumdatal können sich mit eigenen Ideen oder Angeboten einbringen und das Nachbarschafts-Café so mitgestalten.

Das Reparatur-Café geht während Juli und August in die Sommerpause; der nächste Termin soll am 25. September stattfinden. Handwerklich geschickte Menschen, die sich dem ehrenamtlichen Reparatur-Team anschließen möchten, können sich per Mail an

reparaturcafe@nachhaltig-im-lumdatal.de melden.

Weitere Informationen zum Reparatur-Café und dem Begegnungsort für Treis sind auf der Website der Bürgerinitiative unter www.nachhaltig-im-lumdatal.de zu finden.