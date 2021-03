RHI Mainzlar: Belegschaft "entsetzt und enttäuscht"

Anfang Dezember gab es eine Kundgebung vor den Werkstoren, doch die Schließung des Mainzlarer Standorts ist trotz aller Bemühungen beschlossene Sache. Archivfoto: Wisker

MAINZLAR - Nachdem sozusagen die "Katze aus dem Sack" und klar ist, dass RHI-Magnesita sein Werk in Mainzlar, die "Schamott", schließen will, geht es für den Betriebsrat nun darum, für die betroffenen rund 130 Mitarbeiter noch das Beste herauszuholen. Wie Betriebsratsvorsitzender Michael Schwarz im Gespräch mit dieser Zeitung erklärte, gab es kürzlich eine weitere Verhandlungsrunde in Sachen Interessenausgleichs- und Sozialplanverhandlungen.

"Im Rahmen der Interessenausgleichsverhandlungen kündigte der Arbeitgeber an, das Werk sukzessive beginnend mit Juni 2021 zu schließen, wobei der letzte Aussatz in Tunnelofen eins am 8. Juli 2021 und der letzte Aussatz am Tunnelofen zwei am 15. Juli 2021 sein soll. Am 31. Januar 2022 sollen dann alle Arbeitsplätze entfallen sein", berichtete Schwarz. Das gibt zumindest einen kleinen Aufschub, war doch zunächst von einer Schließung Ende Juni dieses Jahres die Rede (diese Zeitung berichtete).

Alternativkonzept

Für die Arbeitnehmer ist dies sicherlich nur ein verschwindend kleiner Trost: Die Belegschaft sei "entsetzt und enttäuscht", dass die Unternehmensleitung von RHI-Magnesita die "guten Alternativkonzepte des Betriebsrats" nicht angenommen habe, erklärt Schwarz. Der Betriebsrat hatte noch im Januar ein Fortführungskonzept für den Standort Mainzlar vorgelegt, konnte man doch nicht nachvollziehen, warum das Werk trotz guter Auftragslage geschlossen werden solle. Es gab eine Kundgebung vor den Werkstoren und auch eine Online-Demo - alle Proteste und Argumente konnten die Unternehmensleitung nicht von der Schließung abhalten.

Es herrsche große Existenzangst, viele treibe die Sorge um die Zukunft ihrer Familien um. Alle Belegschaftsmitglieder stünden hinter dem Betriebsrat und forderten vom Arbeitgeber, seine soziale Verantwortung ernst zu nehmen und "sehr gute Regeln mit dem Betriebsrat zu treffen". Der Betriebsrat führe zur Zeit viele Einzelgespräche. "Teilweise kommt das einer Seelsorge gleich", beschreibt Schwarz die Stimmung im Werk. Zusätzlich zu den Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite laufen Gespräche mit der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), dem Deutschen Gewerkschaftsbund und befreundeten Betriebsratsvorsitzenden aus der Region. "Wir wollen eine gute Absicherung für die Mitarbeiter." Im Notfall gebe es die Möglichkeit rechtlicher Schritte, doch man setze zum jetzigen Zeitpunkt auf ein Einsehen seitens des Arbeitgebers.

Der Betriebsrat fordere, dass dieser Stellenabbau "nur mit einem gut dotierten Sozialplan und einer Transfergesellschaft durchgeführt werden kann". Im Gespräch sei der Übergang der RHI-Mitarbeiter in eine Transfergesellschaft, hier habe der Arbeitgeber Zustimmung signalisiert. Zudem will die Arbeitnehmervertretung eine sogenannte Bleibe-Motivationsprämie durchsetzen. Die soll dazu beitragen, dass die Arbeitnehmer - trotz drohenden Verlusts des Arbeitsplatzes - noch bis zum endgültigen Aus motiviert bleiben.

"Den Sozialplan werden wir voraussichtlich in der nächsten Verhandlungsrunde, die am 10. März geplant ist, vorstellen", beschreibt der Betriebsratsvorsitzende die nächsten Schritte.

Mit dem Übergang in eine Transfergesellschaft soll den Mitarbeitern für voraussichtlich ein Jahr der Weg in die Arbeitslosigkeit erspart bleiben. Das ist laut Michael Schwarz das angestrebte Ziel und einer der wichtigsten Punkte der Verhandlungen. Man habe mehrere Anbieter von Transferdienstleistungen angeschrieben und ihnen einen detaillierten Fragenkatalog zukommen lassen. Zwar gebe es nun einen Favoriten, doch eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Auch müsse das Arbeitsamt dem Übergang in eine Transfergesellschaft zustimmen. Diese Gesellschaft führe Einzel- und Gruppengespräche mit den Mitarbeitern, es gebe die Möglichkeit sich weiterzuqualifizieren, sich möglicherweise auch beruflich neu zu orientieren, und man habe eine kompetente Begleitung auf dem Weg zu einem neuen Job. Finanziert werde die Transfergesellschaft von Arbeitgeber und Arbeitsamt. Ein weiteres Thema der Verhandlungen seien Abfindungen und auch eine "Rentnerbrücke", also eine Lösung für Mitarbeiter, die kurz vor der Rente stehen und es auf dem Arbeitsmarkt besonders schwer haben dürften. "Wir sind immer noch kampfbereit", stellt Schwarz die Position des Betriebsrats dar.

Julian Fluder, Gewerkschaftssekretär IG BCE, bekräftigte, dass man dem Betriebsrat des Mainzlarer Werks von Gewerkschaftsseite unterstützend zur Seite stehe. In Sachen Sozialplan wolle man darauf achten, "dass die Mitarbeiter mit so viel Geld wie möglich nach Hause gehen". Auch bei der Suche nach der passenden Transfergesellschaft hat die IG BCE geholfen, es komme nur eine Gesellschaft in Frage, die das Gütesiegel der Gewerkschaft trage. Dabei scheint sich nun eine Entscheidung herauszukristallisieren. Fluder kündigte zudem an, dass es voraussichtlich Mitte März noch eine Info-Veranstaltung mit IG BCE und Gewerkschaftsbund geben solle, um bei der Belegschaft "ein wenig den Druck rauszunehmen".