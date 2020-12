RHI Mainzlar: Belegschaft wehrt sich gegen Schließung

RHI-Belegschaft, Betriebsrat und Gewerkschaft wollen um die Arbeitsplätze in Mainzlar kämpfen. Foto: Wisker

MAINZLAR - Mehr als 150 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel, sollte RHI-Magnisita sein Werk in Mainzlar schließen. Am Freitag war die zweite Gesprächsrunde zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat, vor den Werkstoren hatten sich Mitarbeiter und Gewerkschaft zu einer Kundgebung versammelt. Nicht nur die Belegschaft fand sich ein, Unterstützung gab es von Vertretern der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), der IG Metall, der Kommunalpolitik, Bürgermeister Peter Gefeller sowie Pfarrer Traugott Stein. Auch die Arbeitnehmervertretung der Lollarer Bosch-Niederlassung zeigte Solidarität. Von Arbeitgeberseite respektive Vertreter der Geschäftsführung von RHI-Magnisita waren nicht bei der Kundgebung zugegen, sie passierten in ihren Autos auf dem Weg ins Werk - um dort über die Zukunft der Arbeitnehmer mit dem Betriebsrat zu verhandeln - die friedlich protestierende Menge.

Seit das Werk, im Volksmund "Schamott" genannt, 1907 gegründet worden war, wird hier feuerfestes Material hergestellt. Ende April 2021 soll voraussichtlich Schluss sein. Dagegen wehrt sich der Betriebsrat um seinen Vorsitzenden Michael Schwarz. Angesichts voller Auftragsbücher könne man nicht nachvollziehen, warum die Produktionsstätte geschlossen werden solle. Ein vom Betriebsrat vorgelegtes Fortführungskonzept fand laut Schwarz wenig Beachtung bei der Geschäftsführung.

Angst um Arbeitsplatz

Gut sichtbar, in gelben und orangefarbenen Westen, taten am Freitag die Beschäftigten ihren Unmut kund, hielten Plakate und selbst gefertigte Schilder hoch: "Auf der Suche nach Profit macht der Vorstand alles mit" oder "Es gibt keine guten Gründe, das Werk zu schließen, ist 'ne Sünde" war unter anderem zu lesen. Nicht nur Ärger und Unverständnis, vor allem die Angst um den Arbeitsplatz, um die Existenz, treibt die Arbeitnehmer um. Michael Schwarz sprach den Vertretern der IG BCE und des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB seinen Dank aus und versicherte, "dass der Kampf noch lange nicht vorbei ist". Matthias Körner (DGB-Regionsgeschäftsführer in Mittelhessen) erklärte, in dieser Zeit fänden solche Auseinandersetzungen "an Stellen statt, wo ich sie vor Kurzem noch nicht erwartet hätte". Die Corona-Krise den Arbeitnehmern aufzubürden, würden die Gewerkschaften nicht hinnehmen, da werde Widerstand geleistet, kündigte Körner an.

Als er im Sommer die ersten Gerüchte gehört habe, dass die Werksleitung schon im vergangenen Jahr, also 2019, beschlossen haben soll, die Mainzlarer Produktionsstätte zu schließen, sei er sprachlos gewesen. Seit über 100 Jahren schaffe dieses Werk Arbeitsplätze in der Region, schaffe Lohn und Brot für Menschen "in unserer Mitte, die jetzt um ihren Arbeitsplatz fürchten müssen". Wie er vernommen habe, sei die Schließung von langer Hand geplant. "Lasst Euch nicht vorgaukeln, dass diese voraussichtliche Werksschließung irgendetwas mit der derzeitigen Pandemie zu tun hat", wandte sich Gefeller an die Anwesenden. "Ich traue mich, es zu sagen: Das ist schlicht eine Lüge." Vielmehr solle die Belegschaft aus strategischen Gründen ihrer Arbeitsplätze verlustig werden, "bloß, weil ein paar Schlauberger in Wien meinen, über Euer Leben bestimmen zu können, weil sie meinen, wir teilen jetzt mal die Welt neu ein, machen mal ein Werk in Amerika, eins in China und irgendwo in Europa. Den Rest machen wir zu." Das sei die Wahrheit, das sei die Strategie. Es ginge um Kostenersparnis, "koste es, was es wolle". Es ginge zusätzlich zu den rund 150 Arbeitsplätzen in Mainzlar auch um die Arbeitsplätze der Zulieferer, die bedroht seien. Er finde es beschämend, ein so lange bestehendes Werk zu schließen, das offensichtlich gut wirtschafte und im Übrigen auch ein maßgeblicher Gewerbesteuerzahler in Staufenberg sei, so der Bürgermeister. "Ich habe noch nie gehört, dass man auf Verluste Steuern zahlen muss. Da ich aber weiß, wie viel Steuern dieses Werk jedes Jahr in die Stadtkasse gezahlt hat, kann ich mir auch vorstellen, wie viel Gewinne erwirtschaftet wurden - und die waren fantastisch gut." Das sei in erster Linie den Arbeitnehmern zu verdanken. Es sei nicht zu verstehen, dass die Unternehmensleitung ein "wirtschaftlich gutes Werk kaputtmachen wolle". Er hoffe, dass es hier zu einen Umdenken kommen möge.

Klaus Zecher (Kreisvorstand DGB) sprach von einer "Profitgier einiger weniger auf Kosten der Arbeitsplätze". Dagegen wolle man sich wehren. Hier vor Ort seien Patente entwickelt worden, die das Werk durchaus zukunftsfähig machten. Traugott Stein sprach den Begriff "Sünde" auf einem der Plakate an. Unter Sünde verstehe man, dass ein Gelingen des Lebens verhindert werde. Genau das geschehe hier, mit der Schließung werde das Gelingen des Lebens in den Familien verhindert. Das sei in der Tat eine Sünde. "Wo Ungerechtigkeit, Lüge und Machtgier herrschen, gilt es, dagegen aufzustehen."

Benjamin Krombach (IG Metall, Bosch Lollar) erklärte, dass er vor Gericht dabei gewesen sei, als es um das Fortführungskonzept des Betriebsrats ging. "Ich saß als ehrenamtlicher Richter auf der Bank", verriet Krombach. Damals hätten Vertreter der Geschäftsführung versichert, Corona nicht auszunutzen, den Standort nicht "lahmlegen" zu wollen. "Das war eine fette, große Lüge." Krombach appellierte an die RHI-Belegschaft, weiterhin um die Arbeitsplätze zu kämpfen, und versicherte ihnen die Solidarität der Kollegen. Auch Alexander Wiesmann (IG BCE) und Robin Mastronardi (DGB) sicherten die Unterstützung ihrer Organisationen zu. Man wolle mit allen zur Verfügung stehenden, rechtlichen Mitteln weiter kämpfen, notfalls auch mit Arbeitsniederlegungen und Streiks.

Stellungnahme

Auf Anfrage dieser Zeitung kam von RHI Magnesita (Hauptsitz Wien) folgende Stellungnahme: "Die momentane Situation, ausgelöst durch den Ausbruch der Covid-19-Pandemie, hat schwere Auswirkungen nicht nur auf unsere Branche, sondern auf die gesamte Industrie. Unsere oberste Priorität ist es, trotz der massiven Rückgänge im Auftragsvolumen und allgemein schwierigen Weltwirtschaft ein stabiles Unternehmen zu bleiben. Zur Bewältigung der Krise und zur Milderung künftiger schwerwiegender Auswirkungen müssen auch in unserem Werk in Mainzlar Maßnahmen ergriffen werden. Daher befinden wir uns gemäß dem deutschen Betriebsverfassungsgesetz in ständigem Dialog mit dem lokalen Betriebsrat und sind im höchsten Maße bestrebt, einen guten und konstruktiven Dialog mit allen Beteiligten zu führen. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns aufgrund der laufenden Gespräche über den Standort von RHI Magnesita in Mainzlar nicht weiter äußern können."