Seit über 100 Jahren werden hier feuerfeste Produkte hergestellt. Archivfoto: Mank

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DIE ARBEITNEHMERVERTRETUNG VON RHI MAGNESITA IN MAINZLAR WILL BEI NEUEN VERHANDLUNGEN MIT DER UNTERNEHMENSFÜHRUNG EIN FORTFÜHRUNGSKONZEPT VORSTELLEN/DAMIT WILL MAN EINE DROHENDE SCHLIESSUNG VERHINDERN/RHI MAINZLAR: BETRIEBSRAT STELLT KONZEPT VOR DIE ARBEI - Mainzlar (dge). Seit sich im Spätsommer die ersten Gerüchte verdichtet und eine Schließung des Werks immer wahrscheinlicher zu werden scheint, kämpft die Belegschaft des Mainzlarer Standorts der RHI Magnesita - zusammen mit ihrer Gewerkschaft IG BCE - um den Erhalt der Arbeitsplätze und die Zukunft der im Volksmund genannten "Schamott". Stehen doch mehr als einhundert Arbeitsplätze auf dem Spiel. Anfang Dezember gab es vor dem Werk eine Kundgebung, bei der Betriebsrat, Arbeitnehmer und auch Vertreter der Kommunalpolitik die geplante Schließung heftig kritisierten. Angesichts voller Auftragsbücher könne man nicht nachvollziehen, warum die Produktionsstätte geschlossen werden solle, lautete die Frage, die die Leute umtrieb. "Lasst Euch nicht vorgaukeln, dass diese voraussichtliche Werksschließung irgendetwas mit der derzeitigen Pandemie zu tun hat", machte seinerzeit Staufenbergs Bürgermeister Peter Gefeller seinem Unmut Luft. "Ich traue mich, es zu sagen: Das ist schlicht eine Lüge." Vielmehr solle die Belegschaft aus strategischen Gründen ihrer Arbeitsplätze verlustig werden. Auch der Betriebsrat um seinen Vorsitzenden Michael Schwarz reagierte mit Unverständnis auf die Argumentation der Unternehmensführung.

Teilerfolg

Die Entschlossenheit der Beschäftigten führte nun laut Matthias Körner, Geschäftsführer DGB Mittelhessen, zu einem ersten Teilerfolg. "Vor dem aktiven Protest Anfang Dezember galt die Werksschließung zum April 2021 als praktisch beschlossen, es sollte quasi nur noch ein Sozialplan verhandelt werden", so Körner. Jetzt gibt es immerhin einen kleinen Lichtblick. Der Betriebsrat will ein neues Fortführungskonzept vorstellen. "In der kommenden Verhandlung am Montag, 11. Januar, wird dank der aktiven Einmischung und dem Widerstand der Belegschaft ausschließlich über ein vom Betriebsrat erarbeitetes Fortführungskonzept gesprochen." Das bestätigte auch Michael Schwarz. Der Betriebsratsvorsitzende teilte auf Anfrage dieser Zeitung mit, dass dieses Konzept im Gespräch mit der Unternehmensführung vorgestellt werden soll. Weiterhin verriet er, dass der im September heruntergefahrene, zweite Ofen nun wieder hochgefahren werden soll. Wie lange der Ofen nun laufen solle, sei aber nicht bekannt. Das Fortführungskonzept, so Schwarz, sollte nach Ansicht der Arbeitnehmervertretung angenommen werden. Was der Arbeitgeber dazu sage, sei ungewiss. Trotzdem will man nicht aufgeben. "Wir kämpfen gegen Windmühlen, die wir jetzt zumindest ein bisschen ins Stocken gebracht haben. Wir sind auf alles vorbereitet." Werde das Fortführungskonzept von der RHI-Führungsriege nicht angenommen, gehe es vor die Einigungsstelle. Der Betriebsrat will laut Schwarz nicht aufgeben und alle möglichen rechtlichen Mittel ausschöpfen.

Matthias Körner sieht den bei der Demonstration im Dezember deutlich gewordenen "geschlossene Rückhalt für die Arbeit des Betriebsrats sowohl bei den 130 Beschäftigten als auch in der Bevölkerung sei ein wichtiges Signal an den Vorstand". Dieses Signal werde jetzt noch einmal erneuert. In Pandemiezeiten nicht mit einer Kundgebung auf der Straße, sondern mit einer Online-Demonstration. Dafür wurden in den letzten Tagen viele "Bilder und Schilder" gesammelt. "Der Kampf ist noch nicht vorbei und die Beschäftigten stehen weiterhin nicht alleine", versichert der DGB-Geschäftsführer. Die Online-Demo wird am Montag, 11. Januar, ab 10 Uhr parallel zur dritten Verhandlungsrunde auf den Webseiten des DGB Mittelhessen und der IG BCE Mittelhessen sowie den social media Accounts zu sehen sein (http://mittelhessen.dgb.de, https://www.facebook.com/DGBMittelhessen, http://mittelhessen.igbce.de, https://www.facebook.com/mittelhessen.igbce).

Fotos Seit über 100 Jahren werden hier feuerfeste Produkte hergestellt. Archivfoto: Mank Anfang Dezember gingen die Arbeitnehmer auf die Straße. Archivfoto: Wisker 2

Die Online-Demo könne aktiv über Facebook unterstützt werden. "Hierzu muss lediglich die Online-Demo mit 'Gefällt mir' markiert oder der Beitrag geteilt werden. Über die Kommentarspalte der auf Facebook veröffentlichten Online-Demo können sich des Weiteren auch einzelne Personen direkt mit Solidaritätsbotschaften an den Betriebsrat und die Belegschaft von RHI Magnesita in Mainzlar wenden. Wir freuen uns über weitere Unterstützung", so Körner abschließend.