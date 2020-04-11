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Samstag, 11.04.2020 - 06:20
4 min

"Richtig blöd gelaufen" für "Susis Eiscafé" in Langgöns

Der Straßenverkauf von "Susis Eiscafé" in Langgöns hatte geöffnet und rief einen Mannschaftswagen der Polizei auf den Plan. Die Gemeinde bedauert das Missverständnis.

Von Imme Rieger
Gähnende Leere: Wegen Corona bleibt auch der Straßenverkauf von "Susis Eiscafé" geschlossen. Foto: Rieger

Gähnende Leere: Wegen Corona bleibt auch der Straßenverkauf von "Susis Eiscafé" geschlossen. Foto: Rieger

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