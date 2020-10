Richtig lüften: Lieber ganz auf, als nur gekippt

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Der Herbst ist da und mit ihm ein Anstieg der Corona-Fallzahlen. Gerade in geschlossenen Räumen besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko, da sich Aerosole dort vermehrt ansammeln können und somit ausgeatmete Krankheitserreger viel länger in der Luft halten als draußen. Regelmäßiges Stoßlüften senkt dieses Risiko beträchtlich. Was beim Lüften zu beachten ist, weiß Dr. Lara Stein, interne Hygienebeauftragte des Landkreises. Wie lange und wie oft gelüftet werden sollte, hänge etwa von der Raumgröße, der Zahl der im Raum anwesenden Personen sowie dem Unterschied zwischen Außen- und Innentemperatur ab. So müssten beispielsweise Besprechungsräume, in denen sich viele Personen aufhalten, häufiger gelüftet werden, als große Büroräume, in denen nur zwei Personen sitzen.

Jedoch gelte immer: Lieber kurz stoßlüften, als das Fenster ständig zu kippen. Denn so komme frische Luft schneller in den Raum und verteile sich besser. Wenn möglich, sollte beim Lüften Durchzug herrschen, da das Luftvolumen dann schneller ausgetauscht wird. Vorsichtig sollte man bei aneinander angrenzenden Räumen sein. Sonst bestehe die Gefahr, dass die verbrauchte Luft einfach in das nächste Büro "gespült" wird.

Die Berufsgenossenschaften empfehlen, während der Pandemie alle 20 Minuten zu lüften. Während das Fenster im Sommer zehn Minuten geöffnet sein sollte, sind es im Frühling und Herbst nur fünf Minuten. Im Winter reichen drei Minuten. Denn je größer die Temperaturunterschiede sind, desto schneller tauscht sich die Luft.

Für alle, die beim Lüften und dazwischen nicht immer auf die Zeit achten möchten, gibt es hilfreiche Apps fürs Smartphone, die an das regelmäßige Lüften erinnern. Weitere hilfreiche Hinweise zum richtigen Lüften in Schulen hat auch das Umweltbundesamt auf seiner Internetseite veröffentlicht.