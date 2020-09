Riesen-Sonnenuhr in Mücke zu bestaunen

Jetzt teilen:

Mücke (ank). Fünfzig Tage hätte es gedauert, wäre Gerhard Benna rund um die Uhr mit dem Pinsel die Hauswand entlang gestrichen. Umgerechnet 72 000 Minuten hätte er damit verbracht, Farben auf den weißen Untergrund aufzubringen. Striche, Symbole, Buchstaben, Ellipsen, Zahlen. Jede einzelne von ihnen hätte er genossen und mit Leidenschaft gefüllt. Denn Gerhard Benna hatte in all dieser Zeit ein Ziel vor Augen. "Ich wollte eine Sonnenuhr schaffen", erklärt der Fliesenleger, als er die riesige Realisierung seines Traumes entlang seiner Werkstatt anschaut.

Das wäre per se eine schöne Feierabendaufgabe. Viele Menschen haben eine Variante dieser einfachen Methode, die Zeit zu bestimmen, sogar im Vorgarten stehen. Ein Stab, der den Schatten verfolgt, welchen die Sonne wirft. Ein paar Zahlen zur Orientierung. Benna winkt ab. Sein Hobby sind die Astronomie und Chronologie. Details wie die Tag- und Nachtgleiche oder die Wissenschaft um das tropische Jahr - also die Zeit zwischen zwei gleichen Zeitpunkten im Ablauf der Jahreszeiten - faszinieren ihn. Und bringen ihn zu seinem Glauben. "Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege!" Dieser Bibelvers aus Römer 11, 33-36, hat der 58-Jährige an der Spitze seiner Sonnenuhr angebracht. Diese Tiefe des Wissens wollte er umsetzen. "Die kleinen Sonnenuhren haben ja nur stundenweise Abstände, da kann eine Differenz von bis zu 17 Minuten entstehen", betont er. Das, was er im Atzenhainer Industriegebiet an die Wand gebracht hat, ist hingegen minutengenau. "Ich habe mir eigens ein Messgerät gekauft", berichtet der in Schlesien geborene Benna, "um die Breitengrade für den Sonnenuhrstab einzustellen. Das ist abhängig von der Position, an der man sich befindet." So hat er auf 70 Quadratmetern etwas geschaffen, was seinem Vorbild nahekommt. "Die Kepleruhr ist fast drei Mal so groß", schwärmt er. Die Uhr im österreichischen Grieskirchen, die ihn inspirierte, wurde nach Johannes Kepler benannt. Er war am 9. Februar 1613 einer der Ständevertreter bei der Stadterhebung von Grieskirchen. Zugleich war er einer der bedeutendsten Astronomen seiner Zeit. Er beschrieb mathematisch die physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Wer die aktuelle Uhrzeit beziehungsweise den Schattenstand auf ihr ablesen will, kann dies unter www.earthlat1200.org. "Das beeindruckende an dieser Webseite ist, dass man weltweit Live-Ansichten weiterer Sonnenuhren hat", betont Gerhard Benna. So unter anderem in Chiang Mai, Thailand oder in Cluj-Napoca, Rumänien. In diese Riege reiht sich die Uhr in Atzenhain nun seit einigen Tagen ein. "Zu Beginn hatte ich eigentlich nicht daran gedacht, die Uhr online zu stellen", betont der Hobby-Astronom, "aber dann habe ich von der Kepleruhr erfahren und davon, dass Daten aus aller Welt gesammelt werden." Jederzeit zu sehen, wo auf der Welt gerade Mittag geläutet wird, findet er einfach beeindruckend. Rund eineinhalb Jahre hat es ihn gekostet, die Idee zu realisieren. "Das hat viele Menschen schon in der Entstehungsphase interessiert, auch Passanten halten an und fragen", berichtet er und erklärt dann gerne, dass er damit begonnen hat, den Schatten zu verfolgen. "Ich habe dann Punkte auf der Wand markiert", erklärt Benna, der auf große Unterstützung durch seinen Sohn Matheus setzen konnte. Schließlich hatte er irgendwann die minutengenauen Punkte - nach Winter und Sommer getrennt. "Im Winter gibt es immerhin eine größere Abweichung, weil die Sonne sich ein wenig anders bewegt." Dass er schließlich den Sonnenstab in einem 50-Grad-Winkel anbrachte, war die logische Konsequenz.

Gerhard Benna hat die empirisch gezeichnete, vertikale Sonnenuhr angebracht: 50°38'53 "N 8° 59'15" E.