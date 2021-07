Rinn erhält "Blauen Engel" für umweltverträgliche Betonsteine

Erster Kreisbeigeordneter Christopher Lipp (l.), Heuchelheims Bürgermeister Lars Burkhard Steinz (2.v.l.), Gießens Regierungspräsident Christoph Ullrich (2.v.r.) und Ministerpräsident Volker Bouffier (r.) gratulierten Geschäftsführer Christian Rinn nebst Frau Daniela und Tochter Luisa zur Verleihung des Umweltzeichens "Blauer Engel". Foto: Theis

HEUCHELHEIM - "Den Anfang macht ein guter Stein" - so lautet der Slogan der Firma Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG in Heuchelheim. Den Anfang in Sachen Produktion klimaneutraler Betonsteine mit bis zu 40 Prozent Recyclinggranulat hat das Familienunternehmen um Geschäftsführer Christian Rinn ebenfalls getan und wurde dafür am Freitag als erster Betonhersteller mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" ausgezeichnet. Auch Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) zählte zu den geladenen Gästen bei der Übergabe im Ideengarten an der Rodheimer Straße und lobte vor allem das Engagement des Unternehmens.

Klimakrise, Ressourcenknappheit und die Gesundheit des Endverbrauchers seien für Rinn Anlass, das Unternehmen sowie all seine Produkte zukunftsfähig zu entwickeln. So betonte der Geschäftsführer, dass man nicht nur die Auszeichnung feiere, sondern auch zehn Jahre Nachhaltigkeitsstrategie der Firma. "Damals haben wir damit begonnen, uns mit Themen der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen", erklärte er. 2014 sei Rinn das erste Unternehmen in der Baustoffbranche gewesen, das klimaneutral produzierte. "Wir wollten mit gutem Beispiel vorangehen und Vorreiter in der Baustoffindustrie sein. Wir haben unsere Branche wachgerüttelt. Der eine oder andere zieht seitdem mit, aber so konsequent wie wir macht es bislang noch keiner", zeigte sich Rinn durchaus ein wenig stolz.

Die Auszeichnung mit dem "Blauen Engel" bezeichnete der Unternehmenschef als "Meilenstein" und fügte hinzu, dass man dies nur schaffe, wenn man Themen fokussiert angehe und mit Leidenschaft dabei sei. "Zudem braucht man ein wundervolles Team, das dahinter steht und es gemeinsam entwickelt", lobte Rinn seine Mitarbeiter.

Der "Blaue Engel" ist seit über 40 Jahren das Umweltzeichen der Bundesregierung. Unabhängig setzt er anspruchsvolle Maßstäbe für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen und gilt gleichzeitig als Orientierung beim nachhaltigen Einkauf. Die Rinn-Pflastersysteme "Passee", "Lukano", "Lukano smart" sowie die wasserdurchlässigen Hydropor-Varianten zeichnen sich durch ihre ressourcen-, schadstoffarmen und umweltverträglichen Kriterien aus.

Ministerpräsident Bouffier lobte die eindruckvolle Serie der Firma Rinn seit Beginn der Nachhaltigkeitsstrategie 2011. "Sie sind dauerausgezeichnet und sie sind ein ausgezeichneter Betrieb. Damit meine ich alle: die Unternehmensfamilie, die Leitung, aber eben auch alle Mitarbeiter, auf die wir stolz sind. Nicht nur hier in ihrer Heimat, sondern sie sind ein Klassiker in vielerlei Hinsicht."

Er sei stolz, dass ein Betrieb aus Hessen als erstes Unternehmen für Betonwaren den "Blauen Engel" erhält. "Sie haben früh erkannt, was notwendig ist, haben unternehmerischen Weitblick sowie unternehmerische und gesellschaftliche Verantwortung bewiesen. Sie sind in vielerlei Hinsicht ein Vorbild, weil Sie andere beflügeln, weil Sie zeigen können, dass Sie Zukunft gestalten und als entscheidender Faktor dabei noch wirtschaftlich erfolgreich sind. Beides gehört zusammen", lobte der Ministerpräsident den Chef des Heuchelheimer Unternehmen. Es sei wichtig, dass Firmen auch weiterhin neue, innovative Wege gehen, um Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen. Dr. Alexander Janz und Outi Ilvonen vom Umweltbundesamt sowie Henning Scholtz vom Kennzeichnungsexperten RAL übergaben anschließend die Urkunde des "Blauen Engels", die Christian Rinn freudestrahlend entgegennahm. "Sie kennen die Auszeichnung des ,Blauen Engels' bei Recyclingpapier und diversen anderen Produkten des täglichen Bedarfs", erklärte Janz. Der "Blaue Engel" sei seit Jahren Orientierung, Maß und Label für nachhaltige Beschaffung und nachhaltigen Konsum im privaten Bereich. Er garantiere, dass entsprechend gekennzeichnete Produkte die Umwelt weniger belasten als vergleichbare Produkte, die ihn nicht tragen, und das bei gleicher Qualität. "Heute verleihen wir zum ersten Mal den 'Blauen Engel' in einer neuen Kategorie, die ich mir sogar selbst noch aufschreiben musste, um sie verkünden zu können. Und zwar in der Kategorie ,Betonware mit rezyklierten Gesteinkörnungen für Bodenbelag im Freien'", fügte Janz humoristisch hinzu.

Bevor Christian Rinn zu einem Rundgang im Ideengarten einlud, versicherte er noch einmal, dass seine Firma Verantwortung gegenüber Menschen und Umwelt übernehme. Für einen Preisträger des "Blauen Engels" sei es unerlässlich, das Unternehmen und seine Produkte auf so die Zukunft auszurichten, dass auch nachfolgende Generationen gut leben können. Umweltgerechte, nachhaltige und klimaneutrale Produkte würden gebraucht, um der Erderwärmung entgegenzuwirken.