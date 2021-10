"RockZone" bringt erste Single heraus

Das Cover zur ersten Single von "RockZone". Foto/Repro: Bornbaum

TREIS - "Wenn Du glotzt" - den Titel sollte man sich merken. Ist am Freitag, 30. Oktober, doch die gleichnamige Single von "RockZone" herausgekommen. "RockZone"? Genau, Oskar (13, Gitarre und Gesang), Ruben (14, Schlagzeug, Background-Gesang) und Arian (15, Bass, Background-Gesang) haben schon bei "The Voice Kids" gezeigt, dass sie nicht nur eine junge Band, sondern vor allem eine durchaus ernst zu nehmende Band sind.

Die Musiker aus Treis, Staufenberg und Odenhausen/Lahn - Schwerpunkt Punk, Grunge, Metal - haben mit "Wenn Du glotzt" ein Thema aufgegriffen, von dem sie sagen, es sei wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Man stelle sich vor, jemand sitzt im Rollstuhl oder ist von einer Chemotherapie gezeichnet und wird beispielsweise auf der Straße von Passanten angeglotzt. "Dann glotz ich zurück" - das beschreibt die Haltung, die die "Grüne Bande" für sich beansprucht. Junge Menschen, die von einer lebensverkürzenden Krankheit betroffen sind, wollen kein "Glotzen", wollen kein Mitleid. Das ist der Kern, den der Song von "RockZone" rüberbringt.

Die "Grüne Bande" ist der Jugendclub des Bundesverbands Kinderhospiz. Ihm gehören Kinder und Jugendliche an, die entweder selbst an einer schweren Krankheit leiden oder einen Betroffenen in der Familie haben. Genau für solche Menschen hat der ehemalige Moderator von Kindersendungen wie dem Tigerentenclub, Mirko Klos alias Dada Peng, die Initiative "Superhelden fliegen vor" ins Leben gerufen. "Wir sind alle Sterbende. Menschen mit einer todbringenden Diagnose sind sich dessen einfach nur mehr bewusst", stellt Dada Peng klar. Seiner Initiative gehe es darum, diesen Menschen eine Stimme in der Öffentlichkeit zu geben, und auch darum, "das Thema Trauer und Sterben zu enttabuisieren und Sterben als Teil vom Leben zu verstehen".

Ein Assistent von Dada Peng hatte "RockZone" bei den "Voice Kids" gesehen. Mit einem Song der etwas frischeren, rotzigeren Art auf das Thema aufmerksam zu machen - dazu sind die Musiker aus Mittelhessen offensichtlich genau die richtigen Botschafter. Der Kontakt wurde hergestellt, die Musik stammt aus der - unverkennbaren - Feder von "RockZone", den Text schrieb Dada Peng. "Das Thema ist wichtig, es ist eine gute Idee, es auf diese Art und Weise anzusprechen", erklärte Ruben im Gespräch mit dem Gießener Anzeiger. Dem stimmt Arian zu: "Es ist gut, das zu unterstützen." Oskar bekennt, er habe sich nicht getraut, den Text selbst zu schreiben. Das hat er Dada Peng überlassen, doch für die Musik zeichnen die Bandmitglieder verantwortlich. Bislang haben sie deutsche Songs gecovert, "Wenn Du glotzt" ist der erste eigene Song, den sie auf Deutsch singen.

In Leipzig wurde der Song aufgenommen, vor zwei Wochen das Video dazu in Berlin gedreht. Mit von der Partie: die "Grüne Bande". Nicht ohne Grund, denn "Wenn Du glotzt" ist der neue offizielle Grüne-Bande-Song und er geht zurück auf eine gleichnamige Plakataktion, die besagt, "wenn Du glotzt, glotz ich zurück". Viele Mitglieder sind auf einen Rollstuhl angewiesen. Was sie aber keinesfalls wollen, sind mitleidsvolle Blicke. Und das genau ist die Botschaft, die "RockZone" weiterträgt. Nicht nur im Song, auch im Video. Ruben, Oskar und Arian beschreiben den Einstieg. "Anfangs gibt es Mitleid von Oma, dann steigt RockZone ein und wir rocken durch die Stadt." Klar hat das auch für ein wenig Aufsehen gesorgt. Ist Berlin auch eine Weltstadt, so fiel die "Grüne Bande" zusammen mit "RockZone" - "und im Hintergrund ein paar Dragqueens" - ins Auge. Diversität, Toleranz und Respekt gelebt und auf Zelluloid gebannt. Auf YouTube kann man schon mal in den Song reinhören, das Video selbst haben die Jungs von "RockZone" bis jetzt noch nicht gesehen. "Nur ein paar Schnipsel."

Die Einnahmen aus dem Projekt kommen dem Bundesverband Kinderhospiz und der Initiative "Superhelden fliegen vor" zugute. "Wenn Du glotzt" ist eine Veröffentlichung vorab aus dem Album "Songs für Helden", das in Kooperation der beiden Institutionen produziert wurde.