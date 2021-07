3 min

Rollis für Sambia

Licher Verein "Basketball for Development" engagiert sich für Inklusion und nachhaltige Hilfe in Afrika. Für das neueste Projekt arbeitet Peter Kreuzinger mit Partnern in Sambia zusammen. An einer Schule in Lusaka sollen die gespendeten Sportrollstühle gewartet und repariert werden.

Von Klaus Kächler Reporter