Rosenbogen ziert Kirchgarten in Heuchelheim

Pfarrerin Cornelia Weber (l.), Thilo Gernandt (r.) und einige Jubiläumskonfirmanden bei der Einweihung des Rosenbogens im Kirchgarten der alten Martinskirche. Fotos: Mattern

HEUCHELHEIM (mav). Ein Rosenbogen schmückt seit Kurzem den Kirchgarten der Martinskirche in Heuchelheim.

"Sinnvolles produzieren, nicht um die Zeit totzuschlagen, sondern durch reale und Fertigungs- und Produktionsaufträge die Grundlage bilden für Lern- und Arbeitsprozesse", so Thilo Gernandt, Fachlehrer "Metall" an der Produktionsschule Heuchelheim. Mit der Klasse 10 PS-03 hat er einen schmiedeeisernen Rosenbogen gebaut, ein Projekt, dass möglich wurde durch eine Spende der Gnadenkonfirmanden an der Martinsgemeinde Heuchelheim. Ein Projekt aber auch, das mit einer Ideensammlung durch einzelne Schüler bereits im Herbst vergangenen Jahres seinen Anfang nahm, dann aber ausgebremst wurde, wie vieles im Leben der Menschen weltweit, als Corona auch dem Fortgang des Planungs- und Bauprozesses einen Strich durch die Rechnung machte, und die Schule geschlossen werden musste.

Zuvor jedoch hatte noch der Besuch im Kirchgarten der Martinsgemeinde und eine packende Führung in der alten Martinskirche durch Pfarrerin Cornelia Weber angestanden. Damit hatten die 13 Schüler im Alter zwischen 16 und 21 Jahren schon mal den Bezug zur Örtlichkeit, denn im Anschluss an den Pfingstgottesdienst, bei dem Pfarrer Manfred Wenzel eingeführt wurde, konnte der Rosenbogen, unter Beteiligung der Gottesdienstbesucher, darunter auch einige Alterskameradinnen und -kameraden des Gnadenkonfirmandenjahrgangs, durch die Pfarrerin eingeweiht werden.

Der Rosenbogen ist ein Produkt, das von hoher Handwerkskunst und großem Engagement zeugt und alle begeisterte. Die Schüler, die daran beteiligt waren, kommen aus Eritrea, Somalia, Syrien, Iran, Irak, Polen und Deutschland. Die Gruppe, so ihr Lehrer bei der Einweihung, werde in den Berufsfeldern Bautechnik und Metalltechnik unterrichtet. Ein spannender Moment, den er nicht missen möchte, war für Thilo Gernandt die Frage eines Schülers, was denn "Konfirmanden" seien? So gut es ihm möglich gewesen sei, habe er dem Schüler einen Teil des Glaubensgefüges erklärt. Cornelia Weber dankte bei der Einweihung des Rosenbogens der Produktionsschule, den Jubiläumskonfirmanden und allen, die bei den Begleitarbeiten, wie beispielsweise der Fundamentierung für den Rosenbogen, mit Hand angelegt hatten.