Ruhigster Jahresübergang für Polizei Gießen, "den es je gab"

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (ww). Leise rieselte der Schnee am Silvesterband bis in den Neujahrsmorgen hinein im Kreisgebiet danieder. Es war eine schlechte Wetterlage für Böller und Raketen, dennoch begrüßten einige Unentwegte, wohl auf ihren Privatgrundstücken mit Restbeständen, das neue Jahr mit Feuerwerk. "Das war das ruhigste Silvester, was wir je hatten", stellte der Dienstgruppenleiter der Leitstelle im Polizeipräsidium Gießen, Thomas Tannert, dann auch gegenüber unserer Zeitung fest. Dazu hatten maßgeblich das Verkaufsverbot von Feuerwerk und das Untersagen des Abbrennens auf öffentlichem Grund Pandemie bedingt beigetragen. Auch auf den Straßen ging es trotz des Schneefalls ruhig zu. Keine größeren Karambolagen wurden gemeldet. Lediglich in Annerod musste ein Brand am frühen Neujahrsmorgen gelöscht werden. Diesen hatte ein 65 Jahre alter, geistig verwirrter Mann entfacht. Er zündete eine Mülltonne gegen sechs Uhr am Neujahrstag in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Hinter der Platte" an und zündelte auch im Keller des Wohnhauses. Hier steckte der Senior Papier an. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig aus dem Haus retten. Dabei verletzte sich einer der Bewohner an der Hand, teilte die Polizei mit. Vorsorglich wurden Bewohner aus dem Nachbarhaus evakuiert. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde der Verursacher in eine Fachklinik eingewiesen. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht vorgenommen werden, so die Polizei. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.