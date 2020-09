2 min

Rund 1,6 Millionen Euro für den Bau der Dorfschmiede Freienseen

Das hessische Ministerium für Soziales und Integration bestätigt die gewährte Zuwendung in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro für den Bau der Dorfschmiede Freienseen gGmbH. Der Betrag teilt sich jeweils zur Hälfte in ein Darlehen und in eine Zuwendung.