Rund 50 000 Euro des Landkreises für Musikschulen

KREIS GIESSEN - (red). Der Landkreis Gießen fördert auch in diesem Jahr die öffentlichen Musikschulen mit rund 50 000 Euro. 25 766 Euro gehen an die Musikschule an der Gesamtschule Busecker Tal, 10 792 Euro an die Musikschule Lich und 13 442 Euro an die Musik- und Kunstschule Grünberg. Der Landkreis bekennt sich damit bereits seit vielen Jahren zur Förderung öffentlicher Musikschulen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die öffentlichen Musikschulen im Kreis Gießen haben gegenüber den allgemeinbildenden Schulen eine eigenständige pädagogische Aufgabe und sind auf Vereinsbasis organisiert. Durch Musikerziehung sowie durch einen qualifizierten und breit gefächerten Instrumental- und Gesangsunterricht legen sie die Grundlagen für ein lebenslanges Musizieren. Alle drei Einrichtungen sind Mitglieder im Verband deutscher Musikschulen (VdM) und unterrichten nach den Richtlinien dieses übergeordneten Dachverbandes.