Rund 700 freie Ausbildungsstellen im Landkreis Gießen

Auch für künftige Bankaufmänner oder -frauen gibt es noch freie Ausbildungsstellen.

KREIS GIESSEN - Trotz Corona gibt es noch offene Ausbildungsstellen im Landkreis Gießen. Für den Landkreis Gießen sind nach Angaben der Agentur für Arbeit Gießen rund 700 offene Lehrstellen gemeldet. Junge Menschen, die noch eine Ausbildungsstelle suchen, sollten sich bei der Berufsberatung melden. Die Beratung ist auch per Telefon oder Video möglich.

Corona und Ausbildungsstart. Zwei Wörter, die in der jetzigen Zeit nicht zusammenpassen. Oder doch? Seit über einem Jahr beeinflusst die Corona-Pandemie die wirtschaftliche Lage und somit auch den Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Dennoch sind im Landkreis Gießen noch rund 700 Ausbildungsstellen mit Beginn im Sommer 2021 zu besetzen. Betriebe im Baugewerbe und der Logistikbranche suchen noch motivierte junge Menschen. Offene Stellen gibt es auch im Gesundheitswesen sowie in den zahlreichen kaufmännischen Berufen.

"Auch wenn Corona die Wirtschaft fest im Griff hat, gibt es im Landkreis Gießen für Jugendliche noch gute Chancen, in die Wunsch-Ausbildung zu starten", kommentiert Viktor Reider, Teamleiter der Berufsberatung der Arbeitsagentur Gießen. "Die jungen Menschen sind während der Beratung regelrecht überrascht, wie viele Möglichkeiten es trotz Pandemie gibt. Viele Unternehmen sind auch in der schwierigen Lage bestrebt, ihren Fachkräftebedarf mit Ausbildung im eigenen Betrieb zu decken. Das ist ein positives Signal." Eine fundierte Ausbildung sei wie ein Eintrittsticket in den Arbeitsmarkt.

Die Berufsberater der Arbeitsagentur unterstützen Jugendliche auf der Suche nach der passenden Stelle. Ist diese gefunden, hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, eine finanzielle Unterstützung zu erhalten. Wenn es mit dem Ausbildungsbeginn in diesem Jahr nicht mehr klappt, bietet die Berufsberatung viele Angebote, um die Zeit bis zum Ausbildungsbeginn im kommenden Jahr zu überbrücken und sinnvoll zu nutzen.

Die Berufsberatung ist telefonisch oder als Video-Chat möglich. Auch junge Menschen, die bislang noch keinen Kontakt zur Berufsberatung hatten, können diese in Anspruch nehmen.

Jugendliche können in der Zeit von 8 bis 16 Uhr unter 0641/9393-116 (zum Ortstarif) oder von 8 bis 18 Uhr unter 0800/4555500 (gebührenfrei) einen individuellen Beratungstermin vereinbaren. Dies ist auch per E-Mail an Gießen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de möglich. Wer gerne eine Videoberatung in Anspruch nehmen möchte, wendet sich per E-Mail an Gießen.Videoberatung@arbeitsagentur.de

Arbeitgeber können Unterstützung bei ihrem persönlichen Ansprechpartner im Arbeitgeber-Service erhalten oder wählen die kostenfreie Rufnummer 0800/4555520. Hier erhalten sie auch Auskunft über finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten bei der Einstellung eines Jugendlichen.