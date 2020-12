Landrätin Anita Schneider bedankte sich bei den Einsatzkräften der Leitstelle stellvertretend für alle, die rund um die Uhr arbeiten. (Foto: Landkreis Gießen)

KREIS GIESSEN - (red). R-Wert, Inzidenz oder Aerosole: Wörter, die den meisten noch vor einem Jahr kein Begriff waren. Auch wenn dieses Jahr vieles anders ist, auf eines ist Verlass: Das Engagement der Einsatzkräfte für die Bürger. Dafür hat sich Landrätin Anita Schneider (SPD) bei ihrem Besuch in der Zentralen Leitstelle des Landkreises Gießen bedankt.

Gemeinsam mit Kreisbrandinspektor Mario Binsch brachte sie dem diensthabenden Team an Heiligabend Stärkung in Form eines Geschenkkorbs und viele gute Wünsche mit, heißt es in einer Pressemitteilung. Lebkuchen und Dankeschön-Briefe der Landrätin gingen an sämtliche Rettungswachen im Landkreis Gießen.

„Sie übernehmen Verantwortung, sind rund um die Uhr im Einsatz und helfen Ihren Mitmenschen. Alles Eigenschaften, auf die es besonders in Zeiten der Krise ankommt“, sagte Schneider während des Besuchs. „Dass Sie – genau wie das Personal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, bei Polizei und Hilfsorganisationen – auch unter diesen außergewöhnlichen Bedingungen stets bereit und immer für uns da sind, ist nicht selbstverständlich und verdient meinen höchsten Respekt.“ Für das kommende Jahr wünschte die Landrätin alles Gute: „Bleiben Sie gesund und kommen Sie sicher von Ihren Einsätzen zurück.“

Außerdem dankte Schneider den Bundeswehrsoldaten, die das Gesundheitsamt während der Corona-Pandemie seit Ende Oktober unterstützen. „Durch Ihre rasche und unbürokratische Hilfe haben Sie uns enorm entlastet und tun dies auch weiterhin“, sagte sie. Die aktuell in der Kontaktpersonen- und Fallermittlung eingesetzten Soldaten werden noch bis 15. Januar bleiben. Danach werden andere Kameraden kommen, um sie abzulösen.