Ruppel, Meyer und Kempff wollen Laubachs Bürgermeister werden

Laubach (ww). Punkt 18 Uhr war am Montagabend Schluss. Der besondere Wahlleiter der Stadt Laubach, Andreas Stuff, hielt dann drei Bewerbungen in der Hand. Björn Erik Ruppel, Matthias Meyer und Florian Kempff treten zur Bürgermeisterwahl am 6. Dezember an. Der Wahlausschuss muss jetzt nur noch prüfen, ob alle Unterlagen ordnungsgemäß eingereicht wurden. Das geschieht am 9. Oktober. Am Nikolaustag sind bisher rund 7900 Laubacher aufgerufen, ihren neuen Bürgermeister zu wählen. Peter Klug hatte bereits 2018 angekündigt, für eine dritte Amtszeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Stuff stellte bereits fest, dass die zwei unabhängigen Kandidaten Meyer und Kempff die erforderliche Anzahl an Unterstützungsunterschriften in jedem Fall erbracht hätten. Die Mindestanzahl beträgt für Laubach 62. Es müssen von parteiunabhängigen Bewerbern, die doppelte Anzahl als es Stadtverordnete gibt, vorgelegt werden. Ruppel wurde bekanntlich von der CDU vor Ort nominiert. Er hat seinen Hut als erster in den Ring geworfen. Der 37-jährige Ur-Laubacher, in Münster aufgewachsen, lebt seit 2008 in der Kernstadt. Dort ist er Leiter der Sparkassenfiliale, seit langem kommunalpolitisch engagiert und aktuell als CDU-Fraktionsvorsitzender unterwegs.

Der 50-jährige Matthias Meyer ist Wahl-Laubacher. Der ehemalige Großbanker und heutige Coach hat ebenfalls politische Erfahrung, nicht nur als unabhängiger Juso bis zum Bundesvorstand der jungen Sozialdemokraten, sondern auch auf Kreistagsebene in seiner Heimstadt. Er wird unterstützt von SPD und Grünen. Als dritter Bewerber ist der Harbacher Florian Kempff, der von der FDP unterstützt wird, in den Ring gestiegen. Der 52-jährige Unternehmer hat das Parteibuch der Liberalen, tritt aber als Unabhängiger an wie auch Meyer. Archivfotos: Ruppel, Meyer, Kempff