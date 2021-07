Saasen: "Dolles Dorf"

Beim "singenden Wirt" Klaus Römer kehrte man samt Fernsehteam ein. Foto: Schmitt

SAASEN - Am Donnerstagabend um kurz vor acht glühten die Handys von Ortsvorsteher Manfred Schmitt und seinen Stellvertretern Silvana Kamenik sowie Michael Nachtigall. Die Bevölkerung wollte dem Dreigestirn mitteilen, dass Saasen mit Bollnbach und Wirberg beim HR-Fernsehen im Rahmen der Sendereihe "Dolles Dorf" aus der Lostrommel gezogen wurde.

Erstmals seit rund anderthalb Jahren gab es wieder eine Sendung dieser Art. Zusammen mit Alfred Kerber traf man sich zunächst beim Ortsvorsteher in Bollnbach. Bereits um kurz nach 8 Uhr bestand Kontakt zu HR-Moderator Jens Kölker. Der kam mit seinem Team aus Richtung Frankfurt und checkte zunächst im Reinhardshainer Autobahnhotel ein.

Diese Zeit nutzte man, um die Verantwortlichen der Ortsvereine sowie Interessengruppen zu informieren und auch gleichzeitig unverbindlich abzuklopfen, wer sich in welcher Art und Weise bei den Dreharbeiten präsentieren kann und möchte. Corona-bedingt sollten es keine größeren Gruppen sein.

Fotos Beim "singenden Wirt" Klaus Römer kehrte man samt Fernsehteam ein. Foto: Schmitt Gute Laune verbreiteten die "Guggemusiker". Foto Schmitt: Mit Kind und Kegel zogen die Saasener aus zum Boßeln. Foto: Schmitt 3

Schnell kamen die Rückmeldungen, sodass man dem Moderator in Verbindung mit örtlichen Begebenheiten etwa 15 "Drehangebote" unterbreiten konnte. Zu der anderthalbstündigen Gesprächsrunde, die schließlich gegen 21.45 Uhr begann, wurde bewusst "das Freie" gewählt und der ortsansässige Wirt stellte kurzfristig seinen Biergarten zur Verfügung. Auch im Hinblick auf die Sendezeit fanden sechs Projekte das Interesse von Jens Kölker. Die Dreharbeiten begannen am Freitagmorgen in der Bücherei der evangelischen Kirchengmeinde Veitsberg/Saasen mit der Leiterin der Bücherei, Susanne Becker.

Der nächste Drehpunkt war am Dorfeingang angesetzt, wo der Gesangverein und Obst und Gartenbauverein ihr gemeinsames Projekt (Begrüßungsschild, Ruhebank) abarbeiteten. Viele Dorfbewohner fanden sich während der Aufnahmen beim singenden Biergartenwirt Klaus Römer ein. Auf dem Sportplatz präsentierten 13 Damen der Gymnastikgruppe ihr Können. Zwei Höhepunkte (Boßeln und der Auftritt der Guggenmusiker) prägten das Geschehen bis kurz vor vier. Auch eine ausreichende Verpflegung des Fernsehteams war den Verantwortlichen wichtig, sodass in der Mittagszeit im Biergarten gespeist wurde, das Kochen hatte Ortsvorsteher-Gattin Irene Schmitt übernommen. Beide Seiten waren zufrieden, als das HR-Team mit Gastgeschenken das Dolle Dorf verlies.

Der Beitrag wir am Samstag, 3. Juli, im Rahmen der Hessenschau (ab 19.30 Uhr) zu sehen sein.