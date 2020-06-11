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Donnerstag, 11.06.2020 - 18:00
3 min

Sabine Glinke aus Wettenberg spricht über Existenznöte der Event-Branche

"Noch sind wir da" - auch wenn Festivals wie "Gleiberg rocks" abgesagt wurden. Wie lange Veranstalter noch durchhalten können, ist fraglich. Sabine Glinke setzt auf die Unterstützung von Fans und Politik.

Eigentlich sollten sich im Burghof am Abend vor Fronleichnam 1200 Musikbegeisterte zusammenfinden. Doch wegen Corona musste auch "Gleiberg rocks" ausfallen. Veranstalterin Sabine Glinke sieht schwierige Zeiten für die Branche. Fotos: Meina

Eigentlich sollten sich im Burghof am Abend vor Fronleichnam 1200 Musikbegeisterte zusammenfinden. Doch wegen Corona musste auch "Gleiberg rocks" ausfallen. Veranstalterin Sabine Glinke sieht schwierige Zeiten für die Branche. Fotos: Meina

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