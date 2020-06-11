Sabine Glinke aus Wettenberg spricht über Existenznöte der Event-Branche

Eigentlich sollten sich im Burghof am Abend vor Fronleichnam 1200 Musikbegeisterte zusammenfinden. Doch wegen Corona musste auch "Gleiberg rocks" ausfallen. Veranstalterin Sabine Glinke sieht schwierige Zeiten für die Branche. Fotos: Meina
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