Salzböden: Lastenrad eingeweiht

Der fünfjährige Anton, ganz vorschriftmäßig mit Helm, stellte sich spontan zur Verfügung, um mit dem Initiator Kai Sander das neue Lastenrad auszuprobieren.

SALZBÖDEN - Salzböden (sle). Das "Allmende Lastenrad-Projekt" weitet seine Aktivitäten außerhalb Gießens in Krofdorf, Linden und Alten-Buseck nun auch auf den Nordkreis aus. Am Samstag wurde eine weitere nicht kommerzielle Lastenrad-Leihstation in Salzböden eingeweiht.

Zahlreiche Bürger waren erschienen, um sich von der Alltagstauglichkeit des Cargo Bikes zu überzeugen. Unter den Anwesenden waren auch der Erste Stadtrat Bernd Maroldt, Salzbödens Ortsvorsteher Harald Pusch und die Lollarer Klimaschutzmanagerin Dorina Ludwig. Als Unterstand für das Lastenrad dient die ehemalige Viehwaage, in deren unmittelbarer Nähe sich eine Busstation für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) befindet - ideal für Familienausflüge ins Salzbödetal. Das neue Lastenrad wurde "Mühlrad" getauft. Es hat vorne eine Wanne mit Sitzbank und Gurten für zwei Kinder. Die Nutzlast liegt bei 145 Kilogramm inklusive des Fahrers.

Initiator Kai Sander vom "ALLrad"-Team erklärte, dass das "Mühlrad" zu 80 Prozent aus Mitteln des Regionalen Budgets bezahlt worden sei, den Rest habe der Verein draufgelegt. Auf der Webseite "dasallrad.org" seien alle Infos zum Leihen zu finden. Außerdem ist am Häuschen der ehemaligen Viehwaage auf einer Info nochmals genau erklärt, wie man das Rad vorbestellen kann. Wenn man die angegebene Telefonnummer anruft, bekommt man einen Termin zur Ausleihe vorgeschlagen. Das Rad ist nicht nur für die Salzbödener gedacht, alle Bürger können es ausleihen. Sollte das Rad beschädigt zurückgegeben werden, so tritt die Haftpflicht des Bürgers ein, der sich das Rad geliehen hat. Bernd Maroldt hofft, dass das Angebot recht gut angenommen wird, "denn die Idee ist großartig".

Kai Sander hatte die Idee dazu, als er des Öfteren Baumaterial aus Gießen abholen musste, was für das normale Fahrrad zum Transport ungeeignet war. Er hatte von dieser Art eines Lastenfahrrades gehört und dachte, dass man das weiter verfolgen solle. Eine Privatperson sollte aber nicht allein so ein Rad besitzen, es sollte für die Allgemeinheit sein. Damit war die Idee einer unkommerziellen Lastenrad-Leihstation geboren. Es dauerte dann aber noch einige Zeit, bis es jetzt übergeben werden konnte. Zur Einweihung waren Radfreunde aus Salzböden und Gießen gemeinsam angereist und begleiteten das neue, elektrisch unterstützte Lastenrad.

Dabei wurden die Zwischenstopps bei der Fahrt lahnaufwärts für Forderungen zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur genutzt. Besonders weitgehend waren dabei die Vorschläge für eine bevorzugte Passierbarkeit der Stadt Lollar. Dieses Nadelöhr auf dem Radweg Gießen-Marburg sei momentan für Radfahrende unzumutbar, erklärte Kai Sander. Abhilfe könnte die Schaffung einer für Rad und Bus durchlässigen Fußgängerzone schaffen, die den Ort für Autoverkehr in zwei Bereiche teilt, die nur über die Bundesstraße verbunden sind. Vorbild wäre hier die niederländische Stadt Houten, über die sich die Aktiven bereits vor der Pandemie von einem Referenten des dortigen Fahrradclubs unterrichten ließen. Die bereits im städtischen Klimabeirat diskutierte Möglichkeit zur Reduzierung des Autoverkehrs auf der Durchgangsstraße wurde nun an die Lokalpolitik herangetragen. Statt weiterer Bodenzerstörungen für einen Radschnellweg nach Marburg solle die vorhandene Kreisstraße umgewidmet werden. Auch hier verbleibe eine autogerechte Verbindung der Dörfer über die Bundesstraße.