Sanierung der Odenhäuser Ortsdurchfahrt beendet

Die Odenhäuser dürfen sich freuen, die Sanierung der Straße ist abgeschlossen und das früher als erwartet. Foto: Wisker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Odenhausen/Lahn (red/dge). Freie Fahrt in Odenhausen - und das früher als erwartet. Deutlich vor dem gesetzten Abschlusstermin sind die Bauarbeiten auf der Landesstraße 3093 in der Ortsdurchfahrt von Lollar-Odenhausen auf der Zielgeraden. Das teilte Hessen Mobil mit.

Zu Baubeginn hätten alle Beteiligten die Fertigstellung der Arbeiten in diesem Sommer anvisiert. Darauf weisen auch die Schilder hin. Doch, so Pressesprecherin Sonja Lecher, aufgrund des reibungslosen Bauablaufs, der hervorragenden Zusammenarbeit aller Beteiligten und dem Verzicht auf eine große Winterpause würden die Arbeiten nun bereits bis zum ersten Aprilwochenende abgeschlossen. Die Vollsperrung kann somit aufgehoben werden. Voraussichtlich am Montag, 6. April, kann die Ortsdurchfahrt wieder durchgängig befahren werden. Nach den Osterferien - also nach dem 25. April - wird auch der Busbetrieb wieder in gewohnter Weise fahren.

Seit Mitte März 2019 hat Hessen Mobil in diesem Gemeinschaftsprojekt grundhaft die Fahrbahn der Landesstraße in der Ortsdurchfahrt saniert, der Zweckverband Lollar-Staufenberg (ZLS) erneuerte die Kanal- und Wasserleitungen im Untergrund der Straße inklusive der schadhaften Hausanschlüsse, die Energie Netz Mitte (ENM) erneuerte Energieversorgungsleitungen, die Stadt Lollar hat die Bordsteinanlagen und Gehwege teilweise saniert.

Die Fahrbahn der L 3093 in der Ortsdurchfahrt von Odenhausen war stark beschädigt. Daher hat Hessen Mobil zwischen dem Ortsausgang in Richtung Ruttershausen und dem Ortsausgang in Richtung Fronhausen/Röderheide die Fahrbahn dieser Straße einschließlich des Unterbaus vollständig erneuert. Der vorhandene, alte Asphalt wurde dabei gänzlich entfernt und anschließend ein neuer Asphaltaufbau in die Fahrbahn eingebaut. Aus baulichen und hydraulischen Gründen erneuerte der ZLS große Teile der Ortsentwässerung. Um langfristig die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wurde zudem die Trinkwasserhauptleitung erneuert. Trinkwasser- und Kanalhausanschlüsse wurden je nach Erfordernis neu geordnet.

Der ursprünglich veranschlagte Kostenrahmen von rund 2,7 Millionen Euro für dieses Gemeinschaftsprojekt wurde eingehalten. Auf das Land Hessen entfallen davon rund 850 000 Euro für die Arbeiten an der Fahrbahn.