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Samstag, 11.04.2020 - 07:20
3 min

Sanierung des Vetzberger Burgfrieds abgeschlossen

Endlich eine freie Sicht auf Biebertals Wahrzeichen. Nachdem die Arbeiten bereits Ende November angeschlossen wurden, konnte jetzt auch das Gerüst abgebaut werden. Ganz fertig ist man aber noch nicht.

Von Jennifer Meina
Dieser Anblick des Vetzberg gehört der Vergangenheit an. Archivfoto: Rühl

Dieser Anblick des Vetzberg gehört der Vergangenheit an. Archivfoto: Rühl

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Fotos
Dieser Anblick des Vetzberg gehört der Vergangenheit an. Archivfoto: Rühl

Dieser Anblick des Vetzberg gehört der Vergangenheit an. Archivfoto: Rühl

Seit Mitte März ist das Gerüst rund um den Burgfried auf dem Vetzberg abgebaut. Die Turmarbeiten sind bereits seit Ende November beendet. Mitte des Jahres sollen auch die Restarbeiten abgeschlossen werden. Foto: Meina

Seit Mitte März ist das Gerüst rund um den Burgfried auf dem Vetzberg abgebaut. Die Turmarbeiten sind bereits seit Ende November beendet. Mitte des Jahres sollen auch die Restarbeiten abgeschlossen werden. Foto: Meina

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