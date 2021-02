Sanierung unter Vorbehalt

Jetzt teilen:

Kreis Gießen/Lich (vb). Die Dietz AG, der Investor des Logistikzentrums auf der "Langsdorfer Höhe" in Lich, lässt bekanntlich auf eigene Kosten einen Kreisel am Knotenpunkt B 457/Kreisstraße 166 bauen. Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, dass in diesem Zuge ein 100 Meter langes Stück der Kreisstraße saniert werden soll. Dies wird aber nur passieren, wenn das Land die Maßnahme finanziell fördert. Kommt es dazu nicht, sollen nach Auffassung des Kreistages entweder die Stadt oder die Dietz AG den Anteil des Landes übernehmen. Geschieht dies nicht, wird auf die Sanierung gänzlich verzichtet.

Laut Vorlage an den Kreistag hat die Stadt Lich den Vorschlag gemacht, dass der Landkreis den Abschnitt sanieren lässt. Hessen Mobil wurde um eine fachliche Einschätzung gebeten. Dort hält man die Idee für sinnvoll, auch wenn der Abschnitt aufgrund des Alters und des Zustandes noch kein Sanierungsfall ist. Allerdings sei zu vermuten, dass der Straßenaufbau den künftigen Verkehrsbelastungen als Folge des Logistikzentrums auf Dauer nicht standhalten werde, so die Einschätzung von Hessen Mobil. Dort schätzt man die Planungs- und Baukosten auf rund 166 500 Euro. Die Arbeiten parallel zum Kreisel-Bau umzusetzen, spare 5000 Euro wegen der gemeinsamen Baustelleneinrichtung.

Das Projekt wäre eine sogenannte grundhafte Sanierung und damit förderfähig. Doch um vom Land Geld zu bekommen, hätte die Maßnahme mit einem Vorlauf von circa zwei Jahren angemeldet werden müssen. Da dies nicht möglich war, ist offen, ob das Land trotzdem einen Zuschuss gibt. Wahrscheinlich sei dies nicht, heißt es in der Vorlage. Es ginge bei der üblichen Förderung um eine Summe von 105 000 Euro.

Beim Landkreis ist man der Meinung, dass entweder die Stadt oder die Dietz AG diesen Anteil übernehmen sollen. Die Stadt hätte von dem gemeinsamen Projekt schließlich einen Vorteil, da bei einer späteren grundhaften Sanierung der Verkehr durch Lich umgeleitet werden müsste. Welchen Vorteil der Investor hat, wird in der Vorlage nicht deutlich. Es wird lediglich auf die bekannte Tatsache verwiesen, dass die Dietz AG die Kosten für den Kreisel zahlt. Das gleiche gilt für den Kreisel direkt an der Zufahrt zum Logistikzentrum.