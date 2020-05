Schadstoffmobil hat wieder feste Termine in Gießen und Laubach

Wenn Wandfarbe im Eimer eingetrocknet ist, kann man diese in die Restmülltonne klopfen und den Eimer über die Gelbe Tonne entsorgen. Symbolfoto: dpa

Kreis Giessen (red). Das Schadstoffmobil nimmt seine Tour durch den Landkreis wieder auf. Auch zu den festen Terminen in Gießen und Laubach können nun wieder Schadstoffe abgegeben werden. Allerdings ist auch hier - wie in allen Bereichen der Gesellschaft - weiterhin größte Vorsicht geboten, um die Anzahl der Kontakte und mögliche Übertragungswege für Coronaviren zu unterbinden.

Abfallwirtschafts- und Gesundheitsdezernent Hans-Peter Stock (Freie Wähler) warnt in einer Pressemitteilung: "Jeder sollte gut überlegen, ob der Besuch des Schadstoffmobils notwendig ist. Wenn möglich, bewahren Sie Ihre Schadstoffe sicher bis zur zweiten Tour des Schadstoffmobils in diesem Jahr auf. Das kann besser sein, als jetzt in der langen Warteschlange zu stehen und sich und die anderen dem Risiko einer Ansteckung auszusetzen."

Folgende Regeln müssen beachtet werden: Anlieferer sollten einen Alltags-Mund-Nasenschutz tragen, den Anweisungen des Personals ist auf jeden Fall Folge zu leisten, Wartende bleiben in ihren Fahrzeugen sitzen, in jeder Situation ist der Mindest-Abstand zwischen Personen von 1,5 Metern einzuhalten.

Wer Eimer mit Wandfarben beim Schadstoffmobil abgeben will, sollte vorher genau nachschauen. Völlig leere Eimer gehören in die Gelbe Tonne, denn es handelt sich dabei um Verpackungen. Völlig ausgetrocknete Farbreste sollten vorher in die Restmülltonne ausgeklopft werden. Lediglich frische, flüssige oder pastöse Farbe gehört zum Schadstoffmobil.

Mobile Sammeltour

Dieses steht ab sofort samstags von 9 bis 12 Uhr beim Abfallwirtschaftszentrum, Lahnstraße 220 in Gießen und am jeweils ersten Freitag im Monat von 15 bis 17 Uhr in Laubach auf dem Festplatz auf der Helle. Für die mobile Sammeltour gelten die restlichen Termine gemäß Abfuhrkalender. Es beginnt mit Heuchelheim am 22. Mai.

Gewerbebetriebe können ihre Schadstoffe am jeweils ersten Mittwoch im Monat von 9 bis 11 Uhr im Abfallwirtschaftszentrum, Lahnstraße 220 in Gießen abgeben.

Die Termine der Schadstoffsammlung für Privatpersonen aus Stadt und Landkreis Gießen sind im Internet unter https://www.lkgi.de/umwelt-bauen-und-entsorgung/abfall-und-entsorgung/abfuhrtermine3 zu sehen und in den gedruckten Abfuhrkalendern zu lesen. Diese sind weiterhin gültig.