Schadstoffmobil im Landkreis unterwegs

Kreis Giessen (red). Das Schadstoffmobil ist aktuell wieder im Landkreis unterwegs und macht in jedem Ort Station. "Nach Möglichkeit wollen wir die Termine auch während der Corona-Pandemie stattfinden lassen", erklärt Abfalldezernent Hans-Peter Stock (FW) in einer Pressemitteilung.

"Das Tragen einer Mund-Nase-Maske ist zwingend erforderlich, ebenso die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln." Lediglich bei Eis und Schnee kann es vorkommen, dass ein Termin entfallen muss, falls das Schadstoffmobil nicht fahren kann. Wer Abfälle entsorgen möchte, muss diese persönlich dem Team des Schadstoffmobils übergeben. Anlieferer dürfen keinesfalls schon vor dem Eintreffen des Schadstoffmobils Abfälle am Standort deponieren und verschwinden. Schon aus Sicherheitsgründen ist das untersagt, weil beispielsweise spielende Kinder sich daran verletzen könnten.

Privatpersonen können zum Beispiel Batterien, Farben und Lacken, Kleber, Spraydosen, Pflanzenschutzmittel und Altmedikamente abgeben. Außerdem werden Elektrogeräte bis zur Größe eines Toasters angenommen. Auch die Entsorgung von Feuerlöschern ist möglich, sie ist allerdings kostenpflichtig und wird pro Stück berechnet.

Ausgehärtete Wandfarbe (Dispersionsfarbe) ist nicht schadstoffhaltig und gehört in die Restmülltonne. Vollständig entleerte Eimer von Wandfarben kommen in die Gelbe Tonne, ebenso völlig leere Spraydosen.

In den Abfuhrkalendern ist der nächstgelegene Stopp des Schadstoffmobils jeweils eingetragen. Die Gießener Termine werden zudem über eine Anzeige in den Tageszeitungen veröffentlicht, im Kreisgebiet im jeweiligen Amtsblatt der Gemeinde oder Stadt. Zudem listet die neue Abfall-App des Landkreises sämtliche aktuellen Abfuhrtermine auf, die auch im Internet einsehbar sind (www.lkgi.de unter "Abfuhrkalender"). Dort sind auch die Standorte des Schadstoffmobils jeweils auf einer Karte abgebildet.

Wer die Termine des Schadstoffmobils in der direkten Umgebung nicht wahrnehmen kann, kann die festen Abgabetermine nutzen: an jedem Samstag von 9 bis 12 Uhr am Abfallwirtschaftszentrum, Lahnstraße 220, in Gießen und an jedem ersten Freitag im Monat von 15 bis 17 Uhr auf dem Festplatz "Auf der Helle" in Laubach.

Weitere Infos sowie die kostenlose Broschüre "Schadstoffsammlung" mit Hinweisen zur umweltfreundlichen Entsorgung hält die Abfallberatung bereit. Kontakt unter 0641/9390-1996; -1997, -1998 oder -1999 oder per E-Mail an abfallwirtschaft@lkgi.de.