Schadstoffmobil tourt wieder durch den Landkreis

KREIS GIESSEN - (red). Das Schadstoffmobil tourt ab Freitag, 3. September, wieder durch den Landkreis Gießen. Es macht dabei zum zweiten Mal in diesem Jahr in jeder Kommune im Landkreis Gießen Station. „Bürgerinnen und Bürger können dann wie üblich Schadstoffe aus ihren privaten Haushalten am Mobil abliefern“, erklärt Hans-Peter Stock als Abfalldezernent des Landkreises Gießen. „Wir möchten die Termine auch während der Corona-Pandemie stattfinden lassen. Daher ist es wichtig, dass die Hygieneregeln eingehalten werden und ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird.“

Für die Entsorgung am Schadstoffmobil müssen Privatpersonen die Abfälle persönlich an das Team des Schadstoffmobils übergeben. Aus Sicherheitsgründen ist es untersagt, Abfälle vor dem Eintreffen des Mobils am Standort zu deponieren. Da das Team des Schadstoffmobils Zeit für den Auf- und Abbau benötigt, sollten alle, die etwas abgeben möchten, pünktlich zum angegebenen Termin erscheinen.

Für Privatpersonen ist die Abgabe in den meisten Fällen kostenlos, ausgenommen davon sind Pulver-Feuerlöscher, die pro Stück berechnet werden. Die kostenlose Abgabe am Schadstoffmobil gilt beispielsweise für Farben, Lacke, Batterien, Kleber, Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, Spraydosen, Pflanzenschutzmittel, Altmedikamente und Ähnliches. Auch Elektrogeräte bis zur Größe eines Toasters können abgegeben werden. Eine Liste aller schadstoffhaltigen Abfälle finden Interessierte auf der Website des Landkreises Gießen unter „Downloads“. Ausgehärtete Wandfarbe (Dispersionsfarbe) hingegen ist nicht schadstoffhaltig und gehört über die Restmülltonne entsorgt. Hierfür ist der Weg zum Schadstoffmobil unnötig. Vollständig entleerte Eimer von Wandfarben gehören ebenfalls in die gelbe Tonne, ebenso völlig leere Spraydosen.

Wer die Termine des Schadstoffmobils in seiner direkten Umgebung nicht wahrnehmen kann, kann stattdessen die regulären Abgabetermine nutzen: samstags von 9 bis 12 Uhr, im Abfallwirtschaftszentrum AWZ Gießen (Lahnstraße 220) oder am ersten Freitag im Monat von 15 bis 17 Uhr auf dem Festplatz auf der Halle in Laubach. Gewerbetreibende können am ersten Mittwoch im Monat gefährliche Abfälle von 9 bis 11 Uhr im Abfallwirtschaftszentrum Gießen im Rahmen der gesetzlichen Kleinmengenregelung kostenpflichtig gegen einen Übernahmeschein am Schadstoffmobil abgeben.

Sämtliche aktuelle Termine der Tour finden Interessierte auf der Website des Landkreises Gießen www.lkgi.de unter „Abfuhrkalender“ sowie in der „Landkreis Gießen Abfall-App“.