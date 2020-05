Schafhalter im Landkreis Gießen kritisieren Herdenschutzprämie

Hessens Schäfer sind wegen der vermehrten Nachweise von Wölfen im Land in Aufregung. Archivfoto: dpa

Kreis Giessen. Frühmorgens zieht der Schäfer durch mein Heimatdorf Albach. Schafe strömen von jedem Bauernhof auf die Straße und schließen sich dem Schäfer mit seinen Hunden und der Herde an. Abends zieht der Schafhirte wieder durchs Dorf und die Schafe laufen in ihre Höfe und Stallungen zurück. Tagsüber ist der Schäfer mit der Herde über Wiesen und Felder gezogen. Auf Grünflächen haben die Schafe das abgebissen, was Kühe und Pferde an Grünzeug verschmäht haben. Gedüngt haben die Schafe das Land gleichmäßig mit ihrem Kot - es gibt keine Haufen wie bei Kühen oder Pferden.

Diese dörfliche Idylle stammt aus den 50er Jahren, als auch tagsüber an vielen Wegesrändern Ziegen angepflockt waren. Ziegen waren damals die "Kuh des armen Mannes". Sie gaben nahrhafte Ziegenmilch. Da Ziegenhalter in der Regel keine Wiesen und Äcker besaßen, fraßen die Tiere nur auf öffentlichen Flächen.

Diese Zeiten sind seit vielen Jahrzehnten vorbei, wenngleich es noch vor gut einem Vierteljahrhundert einen zusätzlichen Schäfer in Albach mit einem eigenen Schafbestand gab. Er wurde von allen im Dorf nur "der Schäfer-Karl" genannt, obwohl er einen ganz anderen Nachnamen hatte. All die Herden blieben in der warmen Jahreszeit fast ausschließlich draußen, nachts eingezäunt durch einen Pferch, der aus Holzgattern bestand. Meist schlief der Schäfer in seinem Schäferwagen bei seiner Herde, bewacht von den Hunden.

Heute lebt diese Idylle nur noch in der Erinnerung. Ziegen an Straßenrändern wäre heute viel zu gefährlich. Und Bauern halten kaum noch Schafe. Doch Schäfer, die mit ihren Herden über Feld und Flur ziehen, gibt es hier und da noch immer. Am unteren Ende des Einkommensniveaus der Landwirte stehend, fürchten sie sich zunehmend vor dem Wolf. Diese Problematik wurde am Rande einer Veranstaltung der Veterinärmedizin im Gießener Rathaus von Schäfern aus dem Umkreis diskutiert.

Mit 30 Prozent mehr als bisher fördert das Land ab diesem Jahr den Schutz von Schaf- und Ziegenherden vor Wölfen. Der Landtag hatte beschlossen, dass es statt 31 Euro nunmehr 40 Euro Herdenschutzprämie pro Hektar und Jahr gibt. Der Wolf reißt in der Natur Rehe, Hasen, Rebhühner und Frischlinge von Wildsäuen. Doch einfachere Beute sind für ihn die Weidetiere wie Kälber, Fohlen sowie Schafe und Ziegen. Dabei kommt er bis an Stallungen heran.

Nur ein Bruchteil

Dass es jetzt 40 Euro pro Hektar gibt, klingt nach einem guten Aufschlag. Doch tatsächlich kosteten, so berichtete ein Schäfer, 25 Meter Zaun bereits 200 Euro. Und für einen Hektar - viermal 100 Meter im Quadrat - werden 400 Meter Zaun benötigt. Damit decke die Prämie nur einen Bruchteil der Zaunkosten ab. Nicht berücksichtigt werden die Arbeitskosten. Die 40-Euro-Förderung bedeute auch eine Verpflichtung zu standsicheren Zäunen. Feste Zäune müssten gegen das Untergraben geschützt werden. Erforderlich sei eine kontinuierliche Kontrolle. Gefördert werde nur in den Landkreisen, in denen ein Riss durch einen Wolf oder einen Luchs bestätigt wurde.

Es habe sich herausgestellt, dass Esel und Lamas keine tatsächlichen Alternativen zu Herdenschutzhunden seien. Doch diese seien "sauteuer", kosteten 3000 Euro pro Hund. "Und man braucht nicht nur einen." Wölfe seien hochintelligente Tiere. Es sei für sie einfacher, ein Schaf zu reißen als ein Reh, berichteten die Schäfer. Wolfsichere Zäune gebe es nicht. Wenn, dann müssten diese als Festzaun 1,80 Meter hoch sein. Doch ab 1,40 Meter benötige man bereits eine Baugenehmigung. Je Herdenschutzhund müsse man mit jährlichen Kosten von rund 1500 Euro rechnen - unter anderem für Futter, Tierarzt und Versicherung.

Eigentlich müssten alle Länder, in denen es mehr Wölfe als bei uns in Deutschland gibt, größere Schutzprobleme haben. Dazu berichtete eine Schäferin aus der Diskussionsrunde: "Meine Bekannte aus Rumänien hat erzählt, dass dort jeder Schäfer auch ein Gewehr besitzt. Die schießen die Wölfe einfach selbst ab." Weitere Diskussionsteilnehmer wiesen darauf hin, dass der Wolf nicht mehr aus Deutschland verschwinden werde und dass die Schafhalter nur mithilfe der Politik überleben würden. Befürchtet wurde auch das Aussterben alter Schafrassen, da diese meist in kleineren Herden gehalten würden. Diese Schäfer könnten die teuren Herdenschutzmaßnahmen am wenigsten stemmen.