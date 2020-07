Schauspieler Michael Trischan stellt in Laubach sein Programm "Rares für Bares" vor

Ab März 2021 ist Michael Trischan alias Hans-Peter Brenner nur noch selten in der Sachsenklink zu sehen. Foto: Johanna Thiele

Laubach. Viele kennen Michael Trischan als den Mann im weißen Kittel. Ein sympathischer Mann, emphatischer Pfleger und guter Freund - der als Hans-Peter Brenner aus der ARD-Erfolgsserie "In aller Freundschaft" regelmäßig über die Mattscheibe flimmert. Kein Wunder, schließlich ist die Sachsenklinik seit 13 Jahren quasi sein Zuhause. Doch zum Ende des Jahres ist Schluss. Dann verlässt der beliebte Fernseh-Assistenzarzt die Serie. Nun kommt der beliebte Schauspieler mit "Rares für Bares" nach Laubach. Wer jetzt an Horst Lichter und ZDF denkt liegt falsch. Denn die Sendung heißt bekanntlich "Bares für Rares". Der Unterschied: Bei Lichter gibt es Geld für Raritäten. Bei Trischan ist es genau umgekehrt: Das Publikum bekommt literarische Raritäten gegen Bares. Der Gießener Anzeiger hat im Vorfeld mit ihm über seine literarische Show, den Serien-Ausstieg und Zukunftspläne gesprochen.

Am Samstag stehen Sie in Laubach auf der Bühne. Der Titel Ihres Programms lautet: "Rares für Bares". Ist die Anlehnung an die ZDF-Sendung "Bares für Rares" gewollt?

Das war der Trick. Sie brauchen für ein Programm immer einen guten Titel. Der ist wichtig. Wenn die Leute "Rares für Bares" lesen, denken sie sofort an Herrn Lichter oder ZDF und merken den Verdreher nicht. Der Brenner, den ich "In aller Freundschaft" verkörpere, verdreht ja auch immer alles. Auf die Idee, das Programm so zu nennen, kam meine Frau.

Was verbirgt sich hinter der 90-minütigen Bühnenshow?

"Rares für Bares" "ist selten gelesene oder schon lange nicht mehr vorgetragene Literatur. Unbekanntes, fast Vergessenes wieder ausgekramt und auf der Bühne vorgetragen - das macht heutzutage kaum noch jemand. Das Publikum hat mich darauf gebracht. Ich wurde gefragt, ob ich "Schischyphusch" von Wolfgang Borchert kenne. Ich bin kein Autor, der selbst Texte schreiben kann - ich trage lieber gute Autoren vor. Gespickt mit einer Prise Humor. Schuster bleib bei deinen Leisten. Es hat sich bereits gezeigt: Das Programm ist familientauglich, das Publikum mag es. Während der Show kommt es immer zu Interaktionen. Ich bin aber auch vor und nach der Vorstellung und in der Pause für Gespräche da.

Also der nette Typ von nebenan, mit dem ich einfach mal plaudern kann.

Ja, genau. Dieser Starkult liegt mir fern. Ich bin jetzt schon 36 Jahre als Schauspieler unterwegs, habe viele Kollegen kennengelernt, die mich zwischendurch in der Karriere überholt haben. Einige von ihnen sind wieder verschwunden. Ich bin immer noch da. Man muss in diesem Beruf ehrlich sein und auf dem Boden bleiben.

Ursprünglich war die Veranstaltung Ende März geplant. Doch dann kam das Virus. Die Corona-Krise hat die freien Schauspieler, überhaupt die Künstlerbranche, sehr hart getroffen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Ich bin glücklicherweise in der Serie beschäftigt und habe einen Angestelltenvertrag. Daher hat mich die Krise nicht so gebeutelt wie viele meiner freischaffenden Kollegen. Ich konnte das gut wegstecken. Dennoch sind mir 15 Gastspiele weggefallen. Für meine Musiker war das hart. Wenn die vergangenen Monate eines gezeigt haben, dann, dass wir Künstler scheinbar nicht so systemrelevant sind. Denn für die Öffnung der Theater, Opern und Kleinkunstbühnen geht keiner auf die Straße.

Seit 13 Jahren sind Sie Hans-Peter Brenner aus der Sachsenklinik. Einer, der es geschafft hat, sich vom Krankenpfleger zum Assistenzarzt hochzuarbeiten. Und jetzt die Nachricht, die viele Fans schockiert hat: Sie steigen aus. Warum?

Ja, die Serie endet jetzt für mich. Mein Vertrag wurde nicht verlängert. Aber ich möchte betonen: Das ist ein ganz normaler Vorgang und kein Rausschmiss des MDR. Es gab auch keinen Ärger. Wir Schauspieler haben Zeitverträge. Dass ich überhaupt so eine Rolle bekommen habe, war schon etwas Besonderes. Das passiert im Leben eines Schauspielers nur einmal.

Ursprünglich waren damals ja auch nur ein paar Drehtage für die Rolle angedacht.

So ist es. 15 Drehtage waren angedacht. Das ist für einen Schauspieler, der freiberuflich ist, schon sehr viel. Wenn sie für einen Tatort fünf Drehtage bekamen, haben Sie eine Hauptrolle gehabt. Ich hätte nie geglaubt, dass daraus 13 spannende und schöne Jahre werden.

Verschwindet der Brenner nun ganz von der Bildfläche?

Nein. Bis Ende November drehe ich noch regelmäßig. Aber auch danach wird Brenner immer mal wieder zu sehen sein. Bei aller Traurigkeit darf man nicht vergessen: Das Erfolgsformat "In aller Freundschaft" gibt es bald 25 Jahre. Das muss immer frisch und jung gehalten werden. Bevor ich kam, ist auch ein anderer Kollege gegangen. Natürlich wird der Hauptstamm um Alexa Surholt, Thomas Rühmann und Bernhard Bettermann bleiben. Aber die Hauptnebenrollen müssen eben immer mal ausgewechselt werden. So wie ich meine Rolle gestalte, gestalten die Redakteure auch die Serie. Jeder Theaterintendant entlässt mal Schauspieler und holt neue ran. Dass es irgendwann auch meine Rolle trifft, war mir bewusst. Das hat mit Corona überhaupt nichts zu tun. Das war reiner Zufall. Dass mir das natürlich in meinem Alter nicht so gefällt, ist klar. Aber ich habe damit gerechnet.

Was werden Sie nun machen?

Natürlich haben meine Frau und ich einen Plan B. Als Erstes haben wir unsere sehr große Wohnung in Leipzig gekündigt und sind in eine kleinere gezogen. Zudem habe ich Theaterdirektoren, frühere Freunde angesprochen. Vielleicht werde ich mal am Theater eine Rolle spielen. Wir haben Pläne. Nicht zu vergessen meine Gastspiele. Wenn die Corona-Misere endlich durchgestanden ist, hoffe ich, dass die bald wieder anlaufen werden. Ich plane noch ein Ein-Personen-Stück, eine Komödie, die ich selbst produzieren werde. Ich sitze also nicht zuhause und warte.

Sie haben als Schauspieler vor Ihrer Zeit als Hans-Peter Brenner in unzähligen Filmen mitgewirkt. Ist es schwierig, wieder andere Rollen zu bekommen?

Früher habe ich manchmal in 14 Tagen zwei bis drei Produktionen versorgt. Zum Beispiel morgens in Hamburg für einen Film, abends in München für eine Werbung. Das ist heute nicht mehr. Heute wird ein Tatort in 21 Tagen gedreht. Als ich anfing, hat das etwa 40 Tage gedauert. Das ist unfassbar. Dank der ganzen HD- und Digitaltechnik geht alles ratzfatz. Es wird auf Deubel komm raus gedreht. Das ist wie Fluch und Segen. Die Zeit ist knapp. Man wird praktisch nicht mehr angefragt. "Ach, der macht ja bei ,In aller Freundschaft' mit. Der ist versorgt, hat sowieso keine Zeit." Dabei hatte ich die sehr wohl gehabt und gern mal was anderes dazwischen gedreht.

Gibt es eine Rolle, die Sie gern einmal spielen würden?

1999 hatte ich mal in dem Zweiterteiler "Alphamann" einen jüdischen Kriminalkommissar gespielt. Das waren tolle Bücher, von Fred Breinersdorfer geschrieben. Das würde ich gerne noch einmal machen.

Auf was dürfen sich die Laubacher am Samstag freuen?

Auf komische Raritäten, Anekdoten, Witz und Begegnungen mit Autoren wie Wolfgang Borchert, Hanns Dieter Hüsch und vielen anderen. Man muss natürlich gut zuhören. Wegen der Abstandsregelung findet es nicht wie ursprünglich vorgesehen im Rathaus, sondern in der Sport- und Kulturhalle statt. Wir geben uns alle Mühe, das Programm entsprechend atmosphärisch zu gestalten. Es wird mit Sicherheit ein schöner Abend.