Scheiben zerstört: Schulbusse im Kreis Gießen fallen aus

LANDKREIS GIESSEN - Die Schulbuslinien GI-32 (Pohlheim - Linden - Langgöns) und GI-35 (Kleebachtal - Großen-Linden - Langgöns) werden am Montag, 12. September, keine Schüler befördern. Das meldet der Landkreis Gießen. Grund für den Ausfall seien erhebliche Vandalismusschäden an mehreren Bussen. Diese seien dadurch aktuell nicht einsatzfähig.

Laut Polizei ließen Unbekannte am Wochenende ihre sinnlose Zerstörungswut an vier Bussen aus, die auf dem Parkplatz der Anne-Frank-Schule in der in der Schillerstraße in Großen-Linden aus. In der Nacht von Samstag auf Sonntag zerstörten sie mehrere Scheiben. Angaben zur Schadenshöhe können aktuell nicht gemacht werden.

Nach Angaben eines Zeugen ist ihm dort gegen 2 Uhr nachts eine Gruppe Jugendlicher aufgefallen. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. Wer hat die Vandalen im fraglichen Zeitraum beobachtet? Wer kann Angaben zu den aufgefallenen Jugendlichen machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Von dem Ausfall betroffen ist der Verkehr zur Anne-Frank-Schule in Linden, zur Adolf-Reichwein-Schule und der Limesschule in Pohlheim sowie zu den Grundschulen Langgöns und Oberkleen. Obwohl der Schülerverkehr auf den genannten Linien ausfällt, findet der Unterricht an diesen Schulen statt. Das teilt der Landkreis Gießen mit.

Inwieweit für die kommenden Tage Ersatz beschafft werden kann, klärt sich im Laufe des Montags.