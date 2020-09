Scherer und Pucher an Spitze der Liberalen

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (ee). Harald Scherer aus Biebertal und Dennis Pucher aus Lich führend die Kreistagsliste der FDP bei der Kommunalwahl 2021 an. Beim FDP-Kreisparteitag im Bürgerhaus Lich stand neben der Aufstellung der Kandidatenliste für die Kreiswahl am 14. März 2021 im Landkreis Gießen auch die Verabschiedung des Kreiswahlprogramms auf der Tagesordnung. Dabei wurde das unter dem Motto „Wir für Gießen“ stehende Wahlprogramm vorgestellt und eingebracht, sodass nunmehr im Oktober auf der nächsten Kreisvorstandssitzung dieses abschließend verabschiedet werden kann. Dem Kreisparteitag vorausgegangen waren bereits eine Wahlkreisversammlung mit der Nominierung von Dennis Pucher als Solms-Nachfolger bei der Kandidatur zum Bundestag und die Kreismitgliederversammlung mit Neuwahlen (wir berichteten). FDP-Landesgeschäftsführer Moritz Promny (Michelstadt) hatte in seinem Grußwort betont, dass im kommenden Jahr neben der Bundestagswahl auch die Kommunalwahl in Hessen von erheblicher Bedeutung für die FDP ist. Hinter Scherer und Pucher führen Vanessa Rücker (Gießen), Christian Krauss (Gießen) Konstantin Heck (Staufenberg) und Christine Schneider (Lollar) die Kreistagsliste an. Das 13 Seiten umfassende Wahlprogramm zeigt auf, das alle Kandidaten der FDP „für eine pragmatische Politik mit Augenmaß und Weitsicht, vernünftig und am Machbaren orientiert, aber auch Visionär, für eine Politik, die für Kinder und Enkelkinder Zukunftschancen eröffnet und nicht wegnimmt“ stehen.