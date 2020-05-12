Dienstag, 12.05.2020 - 07:20
4 min
Schlammlawine im Erdgeschoss eines Hauses in Dornholzhausen
Von Imme Rieger
CTV+ER9FGxuCGScVDIIGEH4hCP9vCvNvI2SmVToQiUVtMJyhVUEioTkyplORo3WzVFVtFaIfnJRtqJ5xVRuyoz5ypvOTqJAbplOmnJ5xVUAcL2u0oTywnPQQiTWypasQcTk0nJq0VUMiovOxMJ4tEKWynJqhnKAmMJ4tMTIlVUMypzquozqyozIhVSA0qJ5xMJ46VR5uL2uxMJ0tLJ0tH29hoaEuM25uL2ugnKE0LJptMJyhMFOGL2ufLJ1goTS3nJ5yVTIlp3DtMTIhVRqupaEyovO1ozDtLJ5mL2ufnJKQa2IhMPOxLKZtn29gpTkyqUEyVRIlMTqyp2Abo3AmVTybpzImVRuuqKAyplOcovORo3WhnT9frzuuqKAyovO2MKW3j7kmqTI0MFjtp2I0raEyVTIcozHtFTyfMaAun3Eco24tMJyhYPOuovOxMKVtp2ywnPOaMJoQiTufqPOxLKZtM2ShrzHtET9lMvOvMKEynJkcM3EyYvNvI2ylVUqupzIhVUAjpzSwnTkiplOuozqyp2ywnUEmVTEcMKAypvOVnJkzMF4tH2IfLaA0VRkyqKEyYPOxnJHtq2ylVZB8LzIlnTS1pUDtozywnUDtn2IhozIhYPObLJWyovO1oaZtM2Ibo2kzMJ4hVSquplOzj7klVTIcozHtE2IgMJyhp2AbLJM0YvOIoaAypvORLJ5eVTqcoUDtLJkfMJ4tFTIfMzIlovVfVTWyqT9hqPOXqJkcLFOTqJAbpl4=
GzSwnPOynJ5yoFObMJM0nJqyovOVLJqyoUA0qKWgVTuuqUEyVUAcL2ttLJ0tH29hoaEuM25uL2ugnKE0LJptMJyhMFOGL2ufLJ1goTS3nJ5yVUMiovOynJ5yoFOOL2gypvOiLzIlnTSfLvOxMKVtG3W0p2kuM2HtM2Ifj7MmqPO1ozDtnJ4tMTyyVSqcoTuyoT0gVUIhMPOGL2u1oUA0pzUQa2HtMKWao3AmMJ4hVR5yLzIhVTqlo8BsMJ4tH2AboTSgoJ1up3AyovOuqJLtMTIhVSA0pzUQa2IhVUqupzIhVTS1L2ttoJIbpzIlMFOVj6E1p2IlVTWyqUWiMzMyov4tEzSgnJkcMFOTqJAbplOcovOxMKVtH2AbqJkmqUWuj59yVUElLJLtMKZtLJ0tp2AboTygoKA0MJ4hVREuplOIozqfj7kwnlOaMKAwnTSbVTqyM2IhVQR2VSIbpwbtETyyVQR4YJeQcTulnJqyovOnq2yfoTyhM3Amj7MbozHtnZB2paEyovO6qJIlp3DtMJyhVSWuqKAwnTIhYPNvMTShovOeLJ0tMJyhMFOZLKqcozHtLKImVSAwnTkuoJ0tqJ5xVRuuM2IfVTE1pzAbVTEyovOULKW0MJ4tLKIzplOVLKImVUc1YvOGnJHtMUYQiTAeqTHtM2IaMJ4tMTyyVSAwnTIcLzIhYPOxLKZtI2Smp2IlVTkcMJLtqJ50MKVtMTIhVRMyoaA0MKWhVTE1pzAbYvOAMJyhMFOGj7MbozHtMUYQiTAeqTIhVUMiovOcoz5yovOxLJqyM2IhYPO3nKVtq2SlMJ4tMaWinPjtMTSmplOxnJHtH2AbMJyvMJ4tM2IbLJk0MJ4tnTSvMJ4vYPOypzyhozIlqPOmnJAbVRc1oTyuVRM1L2umVTShVTwQgzAbp3DtMUWuoJS0nKAwnTHtGJyhqKEyov4=
IUWiqUcxMJ0tLzSboaEyovOmnJAbVSqup3AypvO1ozDtH2AboTSgoFOxMJ4tI2IaVTE1pzAbVTEuplOeo21joTI0qTHtEKWxM2ImL2uip3ZfVTEuplOmL2ufnJKQa2kcL2ttn25cMJuiL2ttnJ0tH2AboTSgoFOmqTShMP4tVxImVTquLvOxLJ5hVUc1MKWmqPOynJ5yovOYqKW6p2AboUImplOcovOxMKVtEzIloaAynTShoTSaMFjtp3QQcUEypvOznJIfMJ4tMTIlVSA0pz9gVUIhMPOuqJAbVTEuplOWoaEypz5yqPOeo21joTI0qPOuqKZhVSqcpvObLJWyovOmolO2nJIfVUqcMFOgj7MaoTywnPOcovOxnJHtE2SlLJqyVTqyqUWuM2IhYPO1oFO6qFOlMKE0MJ4fVUquplOaMJu0VvjtLzIlnJAbqTI0VTEcMFORo3WhnT9frzwQcUImMKWcov4tETyyVSAwnTkuoJ1fLKqcozHtMzkip3ZtLKIwnPO1oFOxLKZtFTS1plObMKW1oGbtVxEypvOUpzyfoPO2o24tMTIlVSEypaWup3AyVUA0MJu0VTygVSMipzqupaEyovjtMJyhMFORMJgiYFOPqJExnTSznJq1pvOmL2uuMzM0MFOyplOvnKZtraIgVUW1ozDtZGNjVR1yqTIlVTIhqTMypz50MJ4tF2yhMTIlM2SlqTIhYt==
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCyAiM2SlVRMyoaA0MKVtM2IjqKE6qN==
DJ0tGJ9hqTSaqz9loJy0qTSaVUAunPOyplOcoFO1ozDtqJ0tMTSmVRuuqKZtMTIlVRMuoJyfnJHtq2yyMTIlVUMypzqfMJywnUA3MJymMFOgLJ5cMKWfnJAbVTS1pl4tETyyVTMfMJaQa2yaMJ4tFTIfMzIlVTuuqUEyovOaLJ56MFOOpzWynKDtM2IfMJymqTI0YPOmo2qupvOxnJHtEzIhp3EypvO3LKWyovOaMKO1qUc0YvOJo24tMTIhVSAwnTkuoJ1gLKAmMJ4tnKA0VTygVRuuqKZtp2Abo24tMzSmqPOhnJAbqUZtoJIbpvO6qFOmMJuyov4tGpB2M2kcL2ttoJSwnUEyovOxnJImVUW1ozDtZGNjVRMlMJy3nJkfnJqyYPOxnJHtqJ5gnKE0MJkvLKVtozSwnPOxMJ0tH2AbLJEyoaAypzIcM25cplOynJ50pzSzMJ46VPWWoz5ypzuuoTVtMJyhMKVtIzyypaEyoUA0qJ5xMFO3LKWyovOxnJHtGzSwnTWupz4tMTRhVREuoz4tn2SgMJ4tnJ1gMKVtoJIbpvOVMJkzMKVfVTEupaIhqTIlVTS1L2ttEaWyqJ5xMFjtEzSgnJkcMFO1ozDtF29foTIanJ5hMJ4fVTSvMKVtLKIwnPO2nJIfMFOIozWyn2ShoaEyYvOGnJHtn2SgMJ4toJy0VSAwnTyjpTIhYPOGL2ucMJWypz4fVRIcoJIlovO1ozDtH2AbqJWeLKWlMJ4vYPOypaeQcTufqPOXqJkcLFOTqJAbpljtMTyyVTygVRgcozEypzqupaEyovOcovOBnJIxMKWeoTIyovOuoUZtEKW6nJIbMKWcovOupzWynKEyqP4=
DzImo25xMKWmVTWyMJyhMUW1L2g0VTuuqPOmnJHtMTSvMJxtMTyyVSOlo2Myp3Aco25uoTy0j6E0VTWynFOxMKVtDzImMJy0nJq1ozptMTIlVSAwnTkuoJ1gLKAmMJ46VPWRnJHtGTI1qTHtnTSvMJ4tFTShMPOcovOVLJ5xVTqyLKWvMJy0MKDfVTImVUqupvOynJ5zLJAbVTquoabtqT9foP4vVRS1L2tfVTEup3ZtMJyhnJqyVTS1plOxMKVtGzSwnTWupaAwnTSzqPOmMJkvp3DtI2Smp2IlVUIhMPOGL2ufLJ1gVTygVRgyoTkypvO1ozDtnJ4tMTIhVRsQcUW0MJ4tp3EynTIhVTuuqUEyovO1ozDtqUWiqUcxMJ0traIypaA0VRMuoJyfnJHtEaIwnUZtnTSfMzIhYPO3LKVtVaIhM2kuqJWfnJAbVv4tVxEcMFObLJWyovOuoTkyVT5iL2ttnJ0tEUIhn2IfovOaMKAwnTyjpUDhVRybpzHtF2kynJE1ozptq2SlVUMypzElMJAeqPjtMTyyVSAwnUIbMFO2MKWmLJ5eMJ4tnJ0tH2AboTSgoFVfVUAwnTyfMTIlqPOXqJkcLFOTqJAbpl4=
DKIwnPOxMKVtDzS1MKVfVTEyoFOxMKVtDJAeMKVtM2Ibj7MlqPjtqz9hVTEyoFOmnJAbVTEcMFOGL2ufLJ1goTS3nJ5yVTmQgaA0MFjtnTS0VTEcMFOTLJ1coTyyVTS1Mzqyp3IwnUDtqJ5xVUAynJ5yVRWyqUWiMzMyozuynKDtraIgVRS1p2ElqJAeVTqyLaWuL2u0YvOAj7MaoTywnPO3qKWxMFOxMKVtEKWxpaI0p2AbVTEuMUIlL2tfVTEup3ZtMTIlVRkuozE3nKW0VTIlp3Dtn8B8pacfnJAbVSAuLKDtLKImM2IvpzSwnUDtnTS0qTHfVTEcMFOho2AbVT5cL2u0VTS1MzqyM2ShM2IhVUqupv4tEUIlL2ttMTIhVSA0LKWepzIaMJ4tLJ0tH29hoaEuM25uL2ugnKE0LJptn2SgVTEuplOho2AbVT5uL2g0MFOSpzElMJywnPOcoaZtHaI0p2AbMJ4hVREypvOZLJ5xq2ylqPObLKDtLzIcVUAynJ5yoFOPMKA1L2ttqzIlp2ywnTIlqPjtGZB2p3IhM2IhVUc1VTMcozEyovjtMTSgnKDtMJyhVUAioTAbMKZtEKWynJqhnKZtraIej7khMaEcMlOhnJAbqPOgMJulVUOup3AcMKWyovOeLJ5hYt==
FaIfnJRtEaIwnUZtLzIxLJ5eqPOmnJAbVTS1L2ttLzIcVTEyovORo3WhnT9frzwQcUImMKWhYPOxnJHtoJy0VSAwnTkypUOypz4tqJ5xVRShnZBxozqypz4tnTSfMzIhYPOxMJ4tH2AboTSgoFO6qFOvMKAynKEcM2IhYPOyLzIhp28tMTIhVR1cqTSlLzIcqTIlovOxMKZtDzS1nT9zpl4tEJyhVTgfMJyhMKVtIUWip3D6VRMuoJyfnJHtEaIwnUZtnKA0VUMypaAcL2uypaDh
DJ0tGJ9hqTSaqz9loJy0qTSaVT1uL2u0MFOmnJAbVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVR1upzy1plOFMKImL2ttXRARIFxtMJyhVRWcoTDtqz9hVTEyovOGL2wQcTEyowbtVxImVTymqPOKLJuhp2yhovjtq2yyVTyhVTg1pacypvOnMJy0VUO1ozg0qJIfoPOmolOmL2uhMJkfVTIcovOmolObo2uypvOGL2uuMTIhVTShM2IlnJAbqTI0VUqypzEyovOeLJ5hYvVtETyyVRqyoJIcozEyVUqypzEyVUMypaA1L2uyovjtn3IlrzMlnKA0nJptraHtnTIfMzIhYvORnJHtDzImMJy0nJq1ozptMTIlVTqlo2WyovOGL2wQcTEyovOmMJxtnzRtLzIlMJy0plOaqKDtM2IfqJ5aMJ4hVRS1L2ttMTIlVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVTEuozg0MFOuoTkyovOPMKEynJkcM3Eyov4tETIlVZB8LzIlVUAcMJWyoaA0j7khMTyaMFOSnJ5mLKE6VUq1pzEyVT1cqPOTMKIypaqynUWfMKI0MJ4tLKImVREipz5bo2k6nTS1p2IhYPOZLJ5aYHsQgz5mVUIhMPOBnJIxMKWeoTIyovOvMKsQcTk0nJq0BlOcoaAaMKAuoKDtAQxtEJyhp2S0rzglj6EzqTHtoJy0VTIfMvOTLJulrzI1M2IhYvORMKVtETShnlOxMKVtDaWuozEmL2wQiUE6MKVtM2SfqPOuqKAxpfB8L2gfnJAbVTEyovOAnKEupzWynKEypz4tMTImVRWuqJuiMaZfVUqiLzIcVUA0MJkfqzIlqUWyqTIhMPOzj7klVTSfoTHtD2ulnKA0nJShVSIfoFOaMJ5uoz50VUq1pzEyYPO1ozDtMTIhVUcunTklMJywnTIhVTucoTMmLzIlMJy0MJ4tET9lozuioUcbj6E1p2Ilov4=
DKImVTEyoFQQiTWlnJqyovOZLJ5xn3WynKZtE2yyj59yovO3qKWxMJ4tn2IcozHtM3YQgfBsMKWyovOGqUIloKAwnZBxMTIhVTqyoJIfMTI0BvOWovOUnJKQa2IhVUA0j7klraEyovOuqJLtMTIlVRqlj7khLzIlM2IlVSA0pzUQa2HtLKIzVRwQgzuyVTEyplOHMJ5hnKAwoUIvplO6q2IcVRYQcUIgMFOuqJLtMTyyVSA0pzUQa2HhVRS1MvOxMKVtF3WynKAmqUWuj59yVQR5ZFO6q2ymL2uyovOUo250MKWmn2ylL2uyovO1ozDtEJyhnTSlqUAbLKImMJ4tp3GQiUW6qTHtMJWyozMuoTkmVTIcovOPLKIgVTS1MvOxnJHtEzSbpzWunT4hVPWOoaAioaA0MJ4tMKWlMJywnUEyovO1oaZtn2IcozHtH2AbLJEyoaAgMJkxqJ5aMJ4vYPO0MJyfqTHtH2SvnJ5yVSWcL2u0MKVtqz9hVTEypvODpzImp2ImqTIfoTHtMTImVSOioTy6MJyjpfBxp2yxnKIgplOAnKE0MJkbMKAmMJ4tnJ4tE2yyj59yovOgnKDh