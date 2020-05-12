Lokales

Landkreis Gießen

mehr aus Landkreis Gießen
plus
Dienstag, 12.05.2020 - 07:20
4 min

Schlammlawine im Erdgeschoss eines Hauses in Dornholzhausen

Bei Familie Fuchs in Dornholzhausen hat sich am Sonntagnachmittag eine Schlammlawine ins Erdgeschoss ihres Hauses ergossen. Ohne Helfer wären sie aufgeschmissen gewesen. Doch das Dorf hält zusammen.

Von Imme Rieger
Am Sonntag gegen 16 Uhr kam eine Schlamm-Hagel-Lawine durch den Garten ins Haus der Familie Fuchs. Foto: Rieger

Am Sonntag gegen 16 Uhr kam eine Schlamm-Hagel-Lawine durch den Garten ins Haus der Familie Fuchs. Foto: Rieger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+ER9FGxuCGScVDIIGEH4hCP9vCvNvI2SmVToQiUVtMJyhVUEioTkyplORo3WzVFVtFaIfnJRtqJ5xVRuyoz5ypvOTqJAbplOmnJ5xVUAcL2u0oTywnPQQiTWypasQcTk0nJq0VUMiovOxMJ4tEKWynJqhnKAmMJ4tMTIlVUMypzquozqyozIhVSA0qJ5xMJ46VR5uL2uxMJ0tLJ0tH29hoaEuM25uL2ugnKE0LJptMJyhMFOGL2ufLJ1goTS3nJ5yVTIlp3DtMTIhVRqupaEyovO1ozDtLJ5mL2ufnJKQa2IhMPOxLKZtn29gpTkyqUEyVRIlMTqyp2Abo3AmVTybpzImVRuuqKAyplOcovORo3WhnT9frzuuqKAyovO2MKW3j7kmqTI0MFjtp2I0raEyVTIcozHtFTyfMaAun3Eco24tMJyhYPOuovOxMKVtp2ywnPOaMJoQiTufqPOxLKZtM2ShrzHtET9lMvOvMKEynJkcM3EyYvNvI2ylVUqupzIhVUAjpzSwnTkiplOuozqyp2ywnUEmVTEcMKAypvOVnJkzMF4tH2IfLaA0VRkyqKEyYPOxnJHtq2ylVZB8LzIlnTS1pUDtozywnUDtn2IhozIhYPObLJWyovO1oaZtM2Ibo2kzMJ4hVSquplOzj7klVTIcozHtE2IgMJyhp2AbLJM0YvOIoaAypvORLJ5eVTqcoUDtLJkfMJ4tFTIfMzIlovVfVTWyqT9hqPOXqJkcLFOTqJAbpl4=
GzSwnPOynJ5yoFObMJM0nJqyovOVLJqyoUA0qKWgVTuuqUEyVUAcL2ttLJ0tH29hoaEuM25uL2ugnKE0LJptMJyhMFOGL2ufLJ1goTS3nJ5yVUMiovOynJ5yoFOOL2gypvOiLzIlnTSfLvOxMKVtG3W0p2kuM2HtM2Ifj7MmqPO1ozDtnJ4tMTyyVSqcoTuyoT0gVUIhMPOGL2u1oUA0pzUQa2HtMKWao3AmMJ4hVR5yLzIhVTqlo8BsMJ4tH2AboTSgoJ1up3AyovOuqJLtMTIhVSA0pzUQa2IhVUqupzIhVTS1L2ttoJIbpzIlMFOVj6E1p2IlVTWyqUWiMzMyov4tEzSgnJkcMFOTqJAbplOcovOxMKVtH2AbqJkmqUWuj59yVUElLJLtMKZtLJ0tp2AboTygoKA0MJ4hVREuplOIozqfj7kwnlOaMKAwnTSbVTqyM2IhVQR2VSIbpwbtETyyVQR4YJeQcTulnJqyovOnq2yfoTyhM3Amj7MbozHtnZB2paEyovO6qJIlp3DtMJyhVSWuqKAwnTIhYPNvMTShovOeLJ0tMJyhMFOZLKqcozHtLKImVSAwnTkuoJ0tqJ5xVRuuM2IfVTE1pzAbVTEyovOULKW0MJ4tLKIzplOVLKImVUc1YvOGnJHtMUYQiTAeqTHtM2IaMJ4tMTyyVSAwnTIcLzIhYPOxLKZtI2Smp2IlVTkcMJLtqJ50MKVtMTIhVRMyoaA0MKWhVTE1pzAbYvOAMJyhMFOGj7MbozHtMUYQiTAeqTIhVUMiovOcoz5yovOxLJqyM2IhYPO3nKVtq2SlMJ4tMaWinPjtMTSmplOxnJHtH2AbMJyvMJ4tM2IbLJk0MJ4tnTSvMJ4vYPOypzyhozIlqPOmnJAbVRc1oTyuVRM1L2umVTShVTwQgzAbp3DtMUWuoJS0nKAwnTHtGJyhqKEyov4=
IUWiqUcxMJ0tLzSboaEyovOmnJAbVSqup3AypvO1ozDtH2AboTSgoFOxMJ4tI2IaVTE1pzAbVTEuplOeo21joTI0qTHtEKWxM2ImL2uip3ZfVTEuplOmL2ufnJKQa2kcL2ttn25cMJuiL2ttnJ0tH2AboTSgoFOmqTShMP4tVxImVTquLvOxLJ5hVUc1MKWmqPOynJ5yovOYqKW6p2AboUImplOcovOxMKVtEzIloaAynTShoTSaMFjtp3QQcUEypvOznJIfMJ4tMTIlVSA0pz9gVUIhMPOuqJAbVTEuplOWoaEypz5yqPOeo21joTI0qPOuqKZhVSqcpvObLJWyovOmolO2nJIfVUqcMFOgj7MaoTywnPOcovOxnJHtE2SlLJqyVTqyqUWuM2IhYPO1oFO6qFOlMKE0MJ4fVUquplOaMJu0VvjtLzIlnJAbqTI0VTEcMFORo3WhnT9frzwQcUImMKWcov4tETyyVSAwnTkuoJ1fLKqcozHtMzkip3ZtLKIwnPO1oFOxLKZtFTS1plObMKW1oGbtVxEypvOUpzyfoPO2o24tMTIlVSEypaWup3AyVUA0MJu0VTygVSMipzqupaEyovjtMJyhMFORMJgiYFOPqJExnTSznJq1pvOmL2uuMzM0MFOyplOvnKZtraIgVUW1ozDtZGNjVR1yqTIlVTIhqTMypz50MJ4tF2yhMTIlM2SlqTIhYt==
Fotos
Am Sonntag gegen 16 Uhr kam eine Schlamm-Hagel-Lawine durch den Garten ins Haus der Familie Fuchs. Foto: Rieger

Am Sonntag gegen 16 Uhr kam eine Schlamm-Hagel-Lawine durch den Garten ins Haus der Familie Fuchs. Foto: Rieger

Julia Fuchs zeigt den Ursprung der Erdmassen: ein oberhalb des Grundstücks gelegener Acker. Fotos: Rieger

Julia Fuchs zeigt den Ursprung der Erdmassen: ein oberhalb des Grundstücks gelegener Acker. Fotos: Rieger

3
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCyAiM2SlVRMyoaA0MKVtM2IjqKE6qN==
DJ0tGJ9hqTSaqz9loJy0qTSaVUAunPOyplOcoFO1ozDtqJ0tMTSmVRuuqKZtMTIlVRMuoJyfnJHtq2yyMTIlVUMypzqfMJywnUA3MJymMFOgLJ5cMKWfnJAbVTS1pl4tETyyVTMfMJaQa2yaMJ4tFTIfMzIlVTuuqUEyovOaLJ56MFOOpzWynKDtM2IfMJymqTI0YPOmo2qupvOxnJHtEzIhp3EypvO3LKWyovOaMKO1qUc0YvOJo24tMTIhVSAwnTkuoJ1gLKAmMJ4tnKA0VTygVRuuqKZtp2Abo24tMzSmqPOhnJAbqUZtoJIbpvO6qFOmMJuyov4tGpB2M2kcL2ttoJSwnUEyovOxnJImVUW1ozDtZGNjVRMlMJy3nJkfnJqyYPOxnJHtqJ5gnKE0MJkvLKVtozSwnPOxMJ0tH2AbLJEyoaAypzIcM25cplOynJ50pzSzMJ46VPWWoz5ypzuuoTVtMJyhMKVtIzyypaEyoUA0qJ5xMFO3LKWyovOxnJHtGzSwnTWupz4tMTRhVREuoz4tn2SgMJ4tnJ1gMKVtoJIbpvOVMJkzMKVfVTEupaIhqTIlVTS1L2ttEaWyqJ5xMFjtEzSgnJkcMFO1ozDtF29foTIanJ5hMJ4fVTSvMKVtLKIwnPO2nJIfMFOIozWyn2ShoaEyYvOGnJHtn2SgMJ4toJy0VSAwnTyjpTIhYPOGL2ucMJWypz4fVRIcoJIlovO1ozDtH2AbqJWeLKWlMJ4vYPOypaeQcTufqPOXqJkcLFOTqJAbpljtMTyyVTygVRgcozEypzqupaEyovOcovOBnJIxMKWeoTIyovOuoUZtEKW6nJIbMKWcovOupzWynKEyqP4=
DzImo25xMKWmVTWyMJyhMUW1L2g0VTuuqPOmnJHtMTSvMJxtMTyyVSOlo2Myp3Aco25uoTy0j6E0VTWynFOxMKVtDzImMJy0nJq1ozptMTIlVSAwnTkuoJ1gLKAmMJ46VPWRnJHtGTI1qTHtnTSvMJ4tFTShMPOcovOVLJ5xVTqyLKWvMJy0MKDfVTImVUqupvOynJ5zLJAbVTquoabtqT9foP4vVRS1L2tfVTEup3ZtMJyhnJqyVTS1plOxMKVtGzSwnTWupaAwnTSzqPOmMJkvp3DtI2Smp2IlVUIhMPOGL2ufLJ1gVTygVRgyoTkypvO1ozDtnJ4tMTIhVRsQcUW0MJ4tp3EynTIhVTuuqUEyovO1ozDtqUWiqUcxMJ0traIypaA0VRMuoJyfnJHtEaIwnUZtnTSfMzIhYPO3LKVtVaIhM2kuqJWfnJAbVv4tVxEcMFObLJWyovOuoTkyVT5iL2ttnJ0tEUIhn2IfovOaMKAwnTyjpUDhVRybpzHtF2kynJE1ozptq2SlVUMypzElMJAeqPjtMTyyVSAwnUIbMFO2MKWmLJ5eMJ4tnJ0tH2AboTSgoFVfVUAwnTyfMTIlqPOXqJkcLFOTqJAbpl4=
DKIwnPOxMKVtDzS1MKVfVTEyoFOxMKVtDJAeMKVtM2Ibj7MlqPjtqz9hVTEyoFOmnJAbVTEcMFOGL2ufLJ1goTS3nJ5yVTmQgaA0MFjtnTS0VTEcMFOTLJ1coTyyVTS1Mzqyp3IwnUDtqJ5xVUAynJ5yVRWyqUWiMzMyozuynKDtraIgVRS1p2ElqJAeVTqyLaWuL2u0YvOAj7MaoTywnPO3qKWxMFOxMKVtEKWxpaI0p2AbVTEuMUIlL2tfVTEup3ZtMTIlVRkuozE3nKW0VTIlp3Dtn8B8pacfnJAbVSAuLKDtLKImM2IvpzSwnUDtnTS0qTHfVTEcMFOho2AbVT5cL2u0VTS1MzqyM2ShM2IhVUqupv4tEUIlL2ttMTIhVSA0LKWepzIaMJ4tLJ0tH29hoaEuM25uL2ugnKE0LJptn2SgVTEuplOho2AbVT5uL2g0MFOSpzElMJywnPOcoaZtHaI0p2AbMJ4hVREypvOZLJ5xq2ylqPObLKDtLzIcVUAynJ5yoFOPMKA1L2ttqzIlp2ywnTIlqPjtGZB2p3IhM2IhVUc1VTMcozEyovjtMTSgnKDtMJyhVUAioTAbMKZtEKWynJqhnKZtraIej7khMaEcMlOhnJAbqPOgMJulVUOup3AcMKWyovOeLJ5hYt==
FaIfnJRtEaIwnUZtLzIxLJ5eqPOmnJAbVTS1L2ttLzIcVTEyovORo3WhnT9frzwQcUImMKWhYPOxnJHtoJy0VSAwnTkypUOypz4tqJ5xVRShnZBxozqypz4tnTSfMzIhYPOxMJ4tH2AboTSgoFO6qFOvMKAynKEcM2IhYPOyLzIhp28tMTIhVR1cqTSlLzIcqTIlovOxMKZtDzS1nT9zpl4tEJyhVTgfMJyhMKVtIUWip3D6VRMuoJyfnJHtEaIwnUZtnKA0VUMypaAcL2uypaDh
DJ0tGJ9hqTSaqz9loJy0qTSaVT1uL2u0MFOmnJAbVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVR1upzy1plOFMKImL2ttXRARIFxtMJyhVRWcoTDtqz9hVTEyovOGL2wQcTEyowbtVxImVTymqPOKLJuhp2yhovjtq2yyVTyhVTg1pacypvOnMJy0VUO1ozg0qJIfoPOmolOmL2uhMJkfVTIcovOmolObo2uypvOGL2uuMTIhVTShM2IlnJAbqTI0VUqypzEyovOeLJ5hYvVtETyyVRqyoJIcozEyVUqypzEyVUMypaA1L2uyovjtn3IlrzMlnKA0nJptraHtnTIfMzIhYvORnJHtDzImMJy0nJq1ozptMTIlVTqlo2WyovOGL2wQcTEyovOmMJxtnzRtLzIlMJy0plOaqKDtM2IfqJ5aMJ4hVRS1L2ttMTIlVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVTEuozg0MFOuoTkyovOPMKEynJkcM3Eyov4tETIlVZB8LzIlVUAcMJWyoaA0j7khMTyaMFOSnJ5mLKE6VUq1pzEyVT1cqPOTMKIypaqynUWfMKI0MJ4tLKImVREipz5bo2k6nTS1p2IhYPOZLJ5aYHsQgz5mVUIhMPOBnJIxMKWeoTIyovOvMKsQcTk0nJq0BlOcoaAaMKAuoKDtAQxtEJyhp2S0rzglj6EzqTHtoJy0VTIfMvOTLJulrzI1M2IhYvORMKVtETShnlOxMKVtDaWuozEmL2wQiUE6MKVtM2SfqPOuqKAxpfB8L2gfnJAbVTEyovOAnKEupzWynKEypz4tMTImVRWuqJuiMaZfVUqiLzIcVUA0MJkfqzIlqUWyqTIhMPOzj7klVTSfoTHtD2ulnKA0nJShVSIfoFOaMJ5uoz50VUq1pzEyYPO1ozDtMTIhVUcunTklMJywnTIhVTucoTMmLzIlMJy0MJ4tET9lozuioUcbj6E1p2Ilov4=
DKImVTEyoFQQiTWlnJqyovOZLJ5xn3WynKZtE2yyj59yovO3qKWxMJ4tn2IcozHtM3YQgfBsMKWyovOGqUIloKAwnZBxMTIhVTqyoJIfMTI0BvOWovOUnJKQa2IhVUA0j7klraEyovOuqJLtMTIlVRqlj7khLzIlM2IlVSA0pzUQa2HtLKIzVRwQgzuyVTEyplOHMJ5hnKAwoUIvplO6q2IcVRYQcUIgMFOuqJLtMTyyVSA0pzUQa2HhVRS1MvOxMKVtF3WynKAmqUWuj59yVQR5ZFO6q2ymL2uyovOUo250MKWmn2ylL2uyovO1ozDtEJyhnTSlqUAbLKImMJ4tp3GQiUW6qTHtMJWyozMuoTkmVTIcovOPLKIgVTS1MvOxnJHtEzSbpzWunT4hVPWOoaAioaA0MJ4tMKWlMJywnUEyovO1oaZtn2IcozHtH2AbLJEyoaAgMJkxqJ5aMJ4vYPO0MJyfqTHtH2SvnJ5yVSWcL2u0MKVtqz9hVTEypvODpzImp2ImqTIfoTHtMTImVSOioTy6MJyjpfBxp2yxnKIgplOAnKE0MJkbMKAmMJ4tnJ4tE2yyj59yovOgnKDh
Landkreis Gießen Aufmacher-web Tops-ga Ort Hessen Kreis-giessen Langgöns Dornholzhausen Rheinland-pfalz Rhein-lahn-kreis Vg-nassau
Kommentare
nach oben