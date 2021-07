Schließung von Bosch-Standorten: IG Metall zeigt sich kämpferisch

Stefan Sachs und seine Gewerkschaftskollegen sind empört über die Pläne von Bosch. Foto: Leyendecker

LOLLAR - Die mögliche Schließung der Bosch-Gießereien in Lollar, Breidenbach und Ludwigshütte sorgt bei der IG Metall für deutlichen Unmut. "Unmittelbar vor den Werksferien verkündete das Management von Robert Bosch die Gießerei-Standorte verkaufen zu wollen, ohne ihre Absichten nachvollziehbar zu begründen. Davon betroffen sind insgesamt mehr als 930 Beschäftigte", so der erste Bevollmächtigte der IG Metall Mittelhessen, Stefan Sachs, in einer schriftlichen Stellungnahme. Aus diesem Grund berieten sich die Betriebsräte der betroffenen Betriebe gemeinsam mit Gewerkschaftsvertretern am Freitag in Gladenbach und erläuterten die Situation in einer digitalen Pressekonferenz im Anschluss.

"Die Mitarbeiter lassen sich nicht einfach verhökern", betont Sachs weiter. "Entweder gibt es Zores oder wir lösen die Sache hier friedlich." Ähnlich sieht dies Oliver Scheld von der IG Metall Herborn. "Bosch kann verkaufen, was es will. Aber die Öffentlichkeit und die IG Metall stehen zusammen dagegen ein". Der Verkauf sei eine "kapitalgetriebene Entscheidung" und die Gewerkschaft will in die künftigen Verkaufsgespräche und Entscheidungen miteinbezogen werden, vor allem im Hinblick darauf, wer die Standorte übernimmt. Die Forderungen der IG Metall selbst seien nicht rein am Verhandlungstisch zu lösen. "Beschäftigungssicherung bis 2030, faire Arbeitsbedingungen, Tarifbindungen, Investitionen in die Zukunft und Klimaneutralität", zählen die Gewerkschafter als Forderungen auf. Der Lollarer Betriebsratsvorsitzende Klaus Fischer berichtet indes von der "Schockstarre" der Kollegen. Die Nachricht vom Verkauf habe "eingeschlagen wie eine Bombe" und die Arbeiter seien alle sehr betroffen. Eine ähnliche Verärgerung stellte auch Oliver John, der Gesamtbetriebsratsvorsitzende aus Breidenbach fest. "Leute sind auf der letzten Rille gelaufen, um den Betrieb aufrecht zu erhalten, und haben jetzt Angst vor dem, was passiert", berichtet John. Die Arbeiter fühlen sich von Bosch verraten, nachdem 2015 ein gemeinsamer Vertrag zum Erhalt der Standorte vereinbart wurde. "Wir sind von der Geschäftsführung belogen worden. Wir werden bis zum Schluss kämpfen", betonen die Anwesenden. Bosch habe kein Interesse mehr daran, Geld in die Standorte zu stecken, und wolle aus diesem Grund die einzelnen Standorte verkaufen. Dem stellt sich die IG Metall entgegen und ruft die Mitarbeiter auf, dem Arbeitskampf beizutreten. "Zukunft ist gemeinsam und nicht einsam", betont Scheld abschließend.