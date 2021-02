Schmahl: Schon viel umgesetzt

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (red). In der Debatte um die Digitalisierung an den Schulen des Landkreises Gießen weist Erste Kreisbeigeordnete und Schuldezernentin Dr. Christiane Schmahl (Grüne) Kritik zurück, der Landkreis habe noch keine Vorhaben im Rahmen des Digitalpakts umgesetzt. "Der CDU ist bekannt, dass das nicht so ist. Es fängt schon damit an, dass die Endgeräte für den Distanzunterricht der Schüler, die der Landkreis im Frühjahr besorgte, aus dem Digitalpakt finanziert werden", betonte Schmahl in einer Pressemitteilung. "Übrigens waren wir der erste Landkreis in Hessen, der alle Schüler, die kein Endgerät hatten, damit ausstatten konnte."

Sie habe bereits im Dezember im Schulausschuss darüber informiert, was 2020 im Bereich Digitalisierung geschehen sei und warum auf der Internetseite der Wirtschafts- und Infrastrukturbank (WIBank) Hessen trotzdem kein Abruf von Geldern vermerkt sei.

Trotzdem hat die CDU-Kreistagsfraktion erneut auf die Seite der WIBank verwiesen, auf der die Abrufe der Fördermittel durch die Schulträger aufgelistet sind und festgestellt, dass der Landkreis Gießen nicht aufgeführt sei. "Die Schlussfolgerung, es würden von uns keine Maßnahmen durchgeführt werden, ist falsch", wies die Schuldezernentin die Kritik zurück. Viele Vorhaben an den Schulen seien umgesetzt worden. Beispielsweise seien 2020 zwölf Schulen im Rahmen des Digitalpakts komplett vernetzt.

Allerdings gebe es Gründe, warum dies nicht auf der Seite der WIBank zu finden ist. "Das habe ich bereits mehrfach erklärt." Einzelabrufe erforderten sehr viel Arbeit und würden keinen Vorteil bringen, erklärte Schmahl. Daher habe sich der Landkreis Gießen - genau wie die Mehrzahl der Schulträger - dafür entschieden, Anträge pro Kalenderjahr beziehungsweise rückwirkend bis Mai 2019 gebündelt einzureichen. Dieses Vorgehen befürworteten auch das Kultusministerium und die WIBank.

Um die Digitalisierung voranzutreiben, nutze der Landkreis die derzeit günstigen Kredite zur Vorfinanzierung der Maßnahmen und lasse sich das Geld durch die Förderung des Digitalpaktes später erstatten. Denn der Fördermittelabruf sei bisher sehr kompliziert. So könnten erst Gelder abgerufen werden, wenn die Anträge in der einmal im Monat veröffentlichten Liste der WIBank bekanntgegeben werden. Aufgrund personeller Überlastung sei die Bank drei Monate im Rückstand und bevorzuge die Sammelabrufe.

"Wir werden also weiterhin keine Einzelmaßnahmen abrufen, sondern einen gebündelten Antrag für alle Schulen pro Jahr einreichen", betonte die Erste Kreisbeigeordnete. Die neuen Formulare der WIBank seien angepasst, vereinfacht und in dieser Woche in einer Videokonferenz allen Schulträgern vorgestellt worden. Dementsprechend beginne der Landkreis nun, die Anträge einzureichen, was nach Prüfung und Genehmigung dazu führt, dass auch Maßnahmen des Landkreises auf dieser Seite auftauchen werden.

Der Landkreis habe frühzeitig angefangen, sich mit dem Digitalpakt zu beschäftigen. Der Medienentwicklungsplan wurde im Herbst 2018 verabschiedet. Der Landkreis geht weiterhin nach diesem Konzept vor. "Wir arbeiten ständig daran, gerade jetzt in Coronazeiten, Dinge zu beschleunigen", betonte Schmahl.