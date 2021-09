Schneider: Kreisumlage soll gesenkt werden

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (vb). Landrätin Anita Schneider (SPD) hat den Kommunen eine Senkung der Kreisumlage in Aussicht gestellt. Zum Ende der Kreistagssitzung am Montag berichtete sie, dass der Haushalt 2020 mit einem Überschuss von 16,8 Millionen Euro abgeschlossen habe. Auch beim Etat dieses Jahres sei mit einem Überschuss zu rechnen. Deshalb soll ein Nachtragshaushalt vorgelegt werden, in dem eine Senkung der Kreisumlage vorgesehen ist.

„Wahlkampf“ lautete ein Zwischenruf aus der CDU-Fraktion. Diese hatte in den vergangenen Jahren mehrfach beantragt, die Kreisumlage zu senken, zuletzt zum Haushalt für 2021. Dies war abgelehnt worden. Mit dem Haushaltsentwurf war der Hebesatz für alle Kommunen mit Ausnahme von Gießen um 0,6 auf 33,9 Prozentpunkte reduziert worden. Für Gießen gilt ein Satz von 35,57 Prozentpunkten. Die Kreisumlage ist neben den Zahlungen des Landes aus dem Kommunalen Finanzausgleich die einzige wesentliche Einnahmequelle des Kreises.

Die Vorstellung des Nachtragshaushaltes stand eigentlich auf der Tagesordnung der Sitzung. Dazu kam es aber nicht, denn der Kreisausschuss hatte das Zahlenwerk nicht beschlossen. So erklärte es Kreistagsvorsitzender Claus Spandau (CDU).

Dieser hatte zu Beginn all die Kreispolitiker gewürdigt, die am Sonntag bei den verschiedenen Wahlen kandidiert und somit für eine demokratische Auswahl gesorgt hatten. Glückwünsche gab es für Erfolge oder das Erreichen der Stichwahl. „Wir haben auch ein bisschen Mitgefühl für diejenigen, die es nicht geschafft haben“, meinte Spandau mit Blick auf die „finanzielle, körperliche und nervliche Anspannung“ eines Wahlkampfes.