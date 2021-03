Schnelltests im Landkreis Gießen: Schüler testen sich selbst

Für die weiterführenden Schulen geht man von 7000 Schnelltests pro Woche aus. Foto: dpa

KREIS GIESSEN - Nach den jüngsten Bund-Länder-Beschlüssen zum flächendeckenden Einsatz von Corona-Schnelltests passt das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen sein Vorgehen an. Darüber informiert die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung. So sollen an den Schulen unter Anleitung von Personal des Gesundheitsamtes Tests zu Selbstanwendung benutzt werden.

Gesundheitsämter werden nicht automatisch über positive Schnelltestergebnisse informiert, sondern nur über positive Befunde von PCR-Tests, die in Laboren ausgewertet wurden. Schnelltests dienen als Anhaltspunkt, ob eine Infektion vorliegt. Auch ein positives Schnelltestergebnis verpflichtet zur sofortigen Selbstisolation. Diese kann nur verlassen werden, wenn ein PCR-Test anschließend ein negatives Ergebnis aufweist. Diesen laborbasierten Test kann man beispielsweise beim Hausarzt oder im Testcenter der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen am Riversplatz machen. "Wenn künftig viele Menschen Schnelltests erhalten, steigt voraussichtlich auch der Bedarf an PCR-Tests und die Auslastung der Labore", erklärt Landrätin Anita Schneider (SPD). Es sei aber gerade mit Blick auf die Ausbreitung der hochansteckenden Virusvarianten notwendig, so rasch wie möglich Infektionsketten zu erkennen und einzugrenzen.

In einem ersten Schritt wird das freiwillige Schnelltestkonzept für die weiterführenden Schulen angepasst. Neu zugelassene Tests zur Selbstanwendung machen möglich, dass sich Schüler nach einer kurzen Anleitung sowie unter Begleitung durch Personal des Gesundheitsamtes zum Unterrichtsbeginn selbst abstreichen. Dieses Personal wird zugleich die Dokumentation übernehmen. Das Stäbchen für den Abstrich muss lediglich im vorderen Nasenbereich gedreht werden.

Das Gesundheitsamt bereitet sich auf eine Testung von rund 7000 Schülern pro Woche an weiterführenden und beruflichen Schulen vor und hat entsprechende Test-Sets beschafft. "Die Kosten von rund 195 000 Euro können über das Hygienepaket des Landes abgerechnet werden", erläutert Schneider. Fällt ein Testergebnis positiv aus, folgt am gleichen Tag ein PCR-Test. Dafür baue das Gesundheitsamt eigene Testkapazitäten aus. Das diene auch dazu, schnell Infektionsketten zu erkennen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zusätzlich plant das Gesundheitsamt, die Kapazitäten der Hotline für Auskünfte und Beratung rund um die durch den Bund geplanten kostenlosen Schnelltests für alle Bürger auszubauen. "Noch ist nicht klar, ob beispielsweise eine Testung oder Verteilung über Apotheken erfolgt oder welche Rolle die Testzentren spielen werden", erklärt die Landrätin. "Dazu warten wir auf weitere Informationen des Landes."

Der Bund hat die Kostenerstattung angekündigt, auch für die Bestätigungsdiagnostik per PCR-Test. Schneider werde am kommenden Montag eine Vorlage im Kreisausschuss einbringen, sodass der Landkreis bei Bedarf die Kosten für den Aufbau einer Infrastruktur für flächendeckende Schnelltests vorstrecken kann. "Zudem ist abzuwarten, wie sich das Angebot weiterer Tests zur Selbstanwendung entwickelt", sagt Schneider. Eine Reihe von Produkten ist in der Zulassung, einige sind in Kürze im freien Verkauf erhältlich.

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass jeder, der ein positives Schnelltestergebnis hat, sich auf direktem Weg nach Hause und in Isolation begeben muss. Das gilt auch für alle Haushaltsangehörigen. In diesem Fall sollten die Hausarztpraxis oder der ärztliche Bereitschaftsdienst unter 116117 telefonisch kontaktiert werden, damit zur Überprüfung ein PCR-Test stattfinden kann.

Und: Ein negatives Schnelltestergebnis bedeutet nicht, dass Abstands- und Hygieneregeln nicht nötig sind. Ein negatives Ergebnis sei immer nur eine Momentaufnahme. Es dürfe nicht zu falscher Sicherheit und der Vernachlässigung von Schutzmaßnahmen führen. Daher sind Maske, Abstand, Hygiene und Lüften unbedingt weiter erforderlich, so die Kreisverwaltung abschließend.