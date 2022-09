Schockanruf: Gießener Ehepaar übergibt Betrüger 30.000 Euro

Wieder einmal hat der Schock am Telefon die von den Gaunern beabsichtigte Wirkung erzielt. Symbolbild: Sebastian Gollnow

LANDKREIS GIESSEN - Mit der Schockanruf-Masche haben Betrüger am Montag eine Seniorin aus dem Landkreis Gießen um 30.000 Euro gebracht.

Die Frau hatte laut Polizei am Nachmittag einen Anruf erhalten, bei dem sich eine weinende Frau als ihre Tochter ausgab und schilderte, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Sie würde nun bei der Polizei sitzen, dürfte nicht gehen und benötige Hilfe. Wenig später meldete sich ein Mann mit unterdrückter Rufnummer und gab vor, von der Polizei zu sein. Für die Freilassung der Tochter habe ein Richter eine Kaution von 30.000 Euro festgelegt und diese müsse noch in den nächsten Stunden bezahlt werden.

Ehefrau hebt bei Bank 30.000 Euro ab

Aufgrund des hohen Drucks telefonierten die Seniorin und ihr Ehemann umliegende Banken ab, um die hohe Summe kurzfristig abheben zu können. Bei einer Gießener Bank in der Johannesstraße hatten sie Erfolg.

Während das Ehepaar die 30.000 Euro abholte, fiel beiden ein Mann auf, der sie offenbar beobachtete. Anschließend trafen sie in der Johannesstraße/Plockstraße in der Nähe der Commerzbank eine Frau, die das Geld in Empfang nahm. Der Ehemann hielt bei der Übergabe etwa 30 Meter Abstand zu seiner Frau. Die "Geldabholerin" lief anschließend in Richtung Johanneskirche davon. Erst später am Tag riefen die Senioren ihre echte Tochter an und der Betrug flog auf.

Von den beiden Verdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann, der das Ehepaar beobachtet haben soll, ist etwa 1,70 Meter groß, kräftig, vermutlich mitteleuropäisch und hatte dunkelblonde Haare. Der Unbekannte trug ein rotes T-Shirt mit auffälliger Schrift.

Die "Geldabholerin" ist korpulent, zwischen 45 und 50 Jahre alt und etwa 1,64 Meter groß. Ihre langen braunen Haare hatte sie zu einem Zopf zusammengebunden. Sie trug eine braune Jacke und eine dunkle Brille. Nach Angaben der Zeugen könnte die Unbekannte aus dem nordafrikanischen Raum stammen. Sie hatte eine graue Tasche dabei, in der sie das Geld nach der Übergabe steckte.

Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt:

- Wem ist der unbekannte Mann vor der Bank in der Johannesstraße gegen 17 Uhr aufgefallen?

- Wer hat die Geldübergabe am Montagnachmittag (19. September) gegen 17.30 Uhr in der Johannesstraße beobachtet?

- Wer kann Hinweise auf die Identität der Geldabholerin geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Gießener Kriminalpolizei unter der Nummer (0641) 7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Fotos zeigen Schmuckstücke

Nachdem Trickbetrüger am 31. August zwei Frauen aus dem Landkreis Gießen und eine Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis durch dem jüngsten Fall sehr ähnliche Schockanrufe um rund 200.000 Euro gebracht hatten , wendet sich die Polizei hinsichtlich eines dieser Fälle abermals an die Bevölkerung. Eine 70-Jährige aus dem Raum Gießen hatte damals unter anderem Schmuck im Wert von 5.000 Euro Euro übergeben. Der Polizei liegen nun teilweise Fotos der übergebenen Schmuckstücke vor und fragt:

- Wer kann Angaben zum Verbleib der Schmuckstücke machen?

- Wem oder welchem Geschäft wurde der Schmuck angeboten?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter der Nummer (0641) 7006-6555.

Foto der übergebenen/gesuchten Schmuckstücke: 1. Omega Damenuhr: Gelbgold, fünfgliedriges Armband, Omegaprägung auf Verschluss, Verschluss mit Waffelmusterprägung. 2. Weißgold-Kette mit blauen Saphiren: im Dekolleté-Bereich gedreht bzw. geflochten mit in der Drehung bzw. Flechtung sitzenden Saphiren. (Foto: Polizei)