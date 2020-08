Schreck in Reiskirchen: Gemeindeverwaltung mit erheblichen Baumängeln

Ein marodes Dach und ein schockierter Brandschutzexperte: Das Verwaltungsgebäude der Gemeinde Reiskirchen weist deutlich mehr Mängel auf als gedacht. Foto: Zylla

REISKIRCHEN (zy/kjg). Seit Jahrzehnten steht sie da, die Gemeindeverwaltung in der Reiskirchener Schulstraße. Doch erst jetzt wird klar: Das Gebäude weist erhebliche Mängel auf, die im Ernstfall zu einer Gefahr für Mitarbeiter und Besucher werden können. Die ursprünglich angesetzten Kosten für die Sanierung in Höhe von rund 510 000 Euro sind daher auf aktuell rund 900 000 Euro angestiegen - doch es könnte im Laufe der Sanierung sogar noch mehr werden. Heinrich Nachtigall und Michael Mutz vom Ingenieurbüro Stumpf und Tischler überbrachten die schlechten Nachrichten in der Sitzung des Bauausschusses.

Bürgermeister Dietmar Kromm (parteilos) leitete diesen Tagesordnungspunkt direkt mit dem Hinweis ein: "Das Gebäude hätte so damals nie gebaut werden dürfen" und meint damit die vielen baulichen und brandschutzrelevanten Mängel, die zwar schon lange bestehen, aber erst jüngst zum Vorschein kamen. Diese Probleme konnten die Objektplaner aus Gießen nur bestätigen. "Der Brandschutzexperte hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen", warnte Nachtigall die Ausschussmitglieder.

Die Liste der Baumaßnahmen ist lang: Abbruch- und Rückbauarbeiten sollen notwendig sein, Sonnenschutz für Fenster und Türen installiert, ein Eingangs-Windfang, sowie Innen- und Brandschutztüren errichtet, aber auch Trockenbauwände und Rasterdecken eingebaut werden. Zudem wären Bodenbelags- und Fliesenarbeiten angesagt, doch auch Heizung, Lüftung und Sanitär sollten erneuert und die Alarmtechnik modernisiert werden. Doch am teuersten werden die Elektro- und EDV Modernisierung (rund 260 000 Euro) und die Dachdeckerarbeiten (rund 130 000 Euro). Zu Letzterem zeigten Nachtigall und Mutz Fotos der versteckten Mängel zwischen Decke und Dach, wie etwa Lücken ohne Insekten- und Vogelschutz, lose Dämmung oder unsaubere Arbeiten beim Welldach, die bereits in der Vergangenheit Wassereinbrüche zuließen. "Ich habe in meinen 30 Jahren noch nie so ein schlecht gemachtes Dach gesehen", erzählte ein ernüchterter Nachtigall.

Ein weiterer Grund für die Mehrkosten sind laut Nachtigall die Baunebenkosten (Planungskosten) von 121 000 Euro, die in der Grobkostenschätzung nicht enthalten war sowie Preissteigerungen im Baugewerbe. "Zudem darf gar nicht saniert werden, wenn nicht wenigstens grundhaft auch die Energetik in Ordnung gebracht wird", so Nachtigall. Die vielen kleinen Maßnahmen, die nun überall im Gebäude zum Vorschein kamen, summierten sich schlichtweg.

Im Ausschuss rieb man sich die Augen und Sorge machte sich breit, dass man am Ende noch bei Kosten von über einer Million Euro landen könnte. "Seit 2016 beschäftigen wir uns nun damit. Als ehrenamtliche Politiker müssen wir davon ausgehen, dass wir Tatsachen vorgelegt bekommen haben und dass sich alles angeguckt wurde", kritisierte CDU-Fraktionsvorsitzende Petra Süße. Ausschussvorsitzender Reinhard Strack-Schmalor (SPD) wies darauf hin, dass man nur "ausschreiben kann, was auch haushaltsrechtlich abgesichert ist." Die jetzigen Mehrkosten seien das jedoch nicht.

Bürgermeister Kromm argumentierte, dass niemand diese Mehrkosten, gerade beim Brandschutz und dem tatsächlichen Zustand des Rathauses, habe erahnen können. Strack-Schmalor wollte von Kromm wissen, warum die Nebenkosten Ende 2019 noch nicht in der Kostenschätzung enthalten waren. Der vermutete, dass die Verwaltung zunächst davon ausging, die Gemeinde könnte die Sanierungsplanung selbst stemmen. "Schnell hat man dann festgestellt, dass dies eben nicht möglich ist, weil Personal fehlt", fuhr Kromm fort. Strack-Schmalor hätte sich dann jedoch vom Rathauschef gewünscht vor den Ausschuss zu treten, um genau das mitzuteilen: "Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals darüber geredet haben." Kromm sagte, man habe informiert, sobald dies möglich war.

Am kommenden Mittwoch steht das Thema auf der Tagesordnung in der Gemeindevertretung. Bis dahin soll überprüft werden, ob und wie die fehlende Summe noch im Haushalt bereit gestellt werden kann.

Auch im Haupt- und Finanzausschuss wurde über die Sanierung diskutiert. Einig war man sich darüber, dass die Mängel am Gebäude dringend beseitigt werden müssen, um Mitarbeiter und Bürger zu schützen. Deutliche Worte gab es von der SPD, die das Reiskirchener Preisdebakel mit Projekten in Stuttgart und Berlin auf eine Ebene stellte.

"Ich will nicht wieder Eimer unterstellen", sagte Bürgermeister Kromm zudem mit Blick auf das marode Dach, das Regenwasser ins Gebäude tropfen lässt. Es helfe auch nicht, dass man den Handwerkern, insbesondere dem Dachdecker, der das Dach vor 30 Jahren gedeckt hatte, Pfusch vorwerfe. Frank Arnold (SPD) mahnte, dass man die Fehler, die vor 30 Jahren gemacht wurden, jetzt heilen müsse.