Schulbusse im Kreis Gießen fallen aus

Am Montag fallen im Kreis Gießen Schulbusse aus - fünf Schulen sind betroffen. Symbolfoto: Jan Potente

LANDKREIS GIESSEN - Die Schulbuslinien GI-32 (Pohlheim - Linden - Langgöns) und GI-35 (Kleebachtal - Großen-Linden - Langgöns) werden am Montag, 12. September, keine Schüler befördern. Das meldet der Landkreis Gießen. Grund für den Ausfall seien erhebliche Vandalismusschäden an mehreren Bussen. Diese seien dadurch aktuell nicht einsatzfähig.

Von dem Ausfall betroffen ist der Verkehr zur Anne-Frank-Schule in Linden, zur Adolf-Reichwein-Schule und der Limesschule in Pohlheim sowie zu den Grundschulen Langgöns und Oberkleen. Obwohl der Schülerverkehr auf den genannten Linien ausfällt, findet der Unterricht an diesen Schulen statt.

Inwieweit für die kommenden Tage Ersatz beschafft werden kann, klärt sich im Laufe des Montags.