Schule digitalisiert sich

Die Schulen verlangten nach einem System, was den gestiegenen Anforderungen gewachsen war, sagt die ehemalige Schuldezernentin Dr. Christiane Schmahl. Das Braunschweiger Unternehmen I-Serv bot es. Datensicherheit sei ein wichtiger Anlass gewesen, da die Server in der Schule beziehungsweise in Deutschland standen. Zudem gab es E-Mail-Adressen für alle Mitglieder der Schulgemeinde und Werkzeuge für die Organisation des Unterrichts (Stundentafel, Vertretungsregelungen bekannt machen, Videosystem). Das konnte das Land damals nicht bieten, sondern arbeitete daran. Deswegen wurde die Schulnetzwerksoftware I-Serv von mehreren Schulträgern eingeführt. Das Land Niedersachsen betreibt flächendeckend I-Serv. Videokonferenzen wurden vor der Pandemie nur selten beziehungsweise gar nicht nachgefragt. "I-Serv" bot die Nutzung seit April 2020 an. "Natürlich war unsere Kapazität anfangs nicht auf die Nutzung durch alle Schulen gleichzeitig und dann noch als "Streaming" in vielen Klassen ausgelegt", sagt Schmahl. Hinzu sei die fehlende Vernetzung in vielen Gebäuden und das fehlende Breitband gekommen. Das heißt, Videokonferenzen und Übertragungen seien oft abgebrochen, weil kein Breitband da war, nicht weil das I-Serv-Modul BBB schlecht ist. Der Modulanbieter gelte als datensicher, weil seine Server in Deutschland stehen. Das Kultusministerium arbeite ebenfalls mit dem Anbieter auf seinen Angeboten für die Schulen. (ww)