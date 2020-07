Schule in Sambia wächst - auch dank Unterstützung aus Fernwald

Das Bild zeigt einen Teil der Gebäude der LSPS. Im linken Bereich befinden sich die beiden neuen Klassenräume im Rohbau. Daran anschließend werden weitere Toiletten gebaut. Nicht im Bild sind weitere Gebäude und Toiletten, die sich rechts anschließen. Der Pausenhof befindet sich im Vordergrund. Foto: Kühlmann

Fernwald. In diesem Sommer ist es zehn Jahre her, dass Sonja und Günther Kühlmann aus Steinbach mit einer kleinen Reisegruppe auf ihrer Rundreise durch das südliche Afrika auf die strohbedeckte Hütte in der Nähe von Livingstone (Sambia) trafen, in der ein Lehrer ein paar Kinder unterrichtete. Diese Hütte und der daneben stehende gemauerte Rohbau wurden nicht nur zum Grundstein ihrer Hilfe und Unterstützung für die Linda South Primary School (LSPS) in Livingstone am Fluss Sambesi, sondern begründeten auch eine langjährige Freundschaft mit den Menschen in und um die Schule. Durch die Hilfe der Kühlmanns, der Anneröder und Steinbacher Grundschulen, der Gießener Herderschule und vieler Unterstützer aus Fernwald und dem Landkreis wurde die LSPS ständig erweitert, sodass immer mehr Kinder in den Genuss von Bildung kamen. Heute werden in der Schule 616 Kinder und Jugendliche unterrichtet.

Seit drei Jahren wird die Schule auch durch jeweils zwei junge Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren, über das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die Freiwilligenorganisation "Weltwärts" und den Sportverein ASC Göttingen unterstützt.

Zur Zeit bereiten sich 115 Schüler auf die Abschlussprüfung der Stufe 7 vor. Die Schulpflicht in Sambia besteht vom siebten bis zum vierzehnten Lebensjahr. Das unterfinanzierte Schulsystem gliedert sich in folgende Stufen: Vorschule, Grundschule (Klassen 1 bis 7), Junior Secondary (Klasse 8 bis 9) und Senior Secondary (Klassen 10 bis 12). Ein weiteres Gebäude, in dem ab dem nächsten Schuljahr die achten und neunten Klassen (Junior High, Junior Secondary) unterrichtet werden sollen, befindet sich im Bau.

Für die Kühlmanns und ihre Unterstützer bedeutet das, dass weitere Hilfen notwendig sind und von der Schule begrüßt werden. Denn nicht nur der Neubau steht auf der Agenda, sondern auch die sanitären Anlagen sind erweiterungs- und reparaturbedürftig. Seit Jahren sind die Schülerzahlen stark ansteigend, was immer wieder zu neuen Baumaßnahmen führt.

Inzwischen baut der ehemalige Schulleiter der LSPS Wamuwi in der Nähe eine Vorschule mit dem Namen "Wakuhljeso" für die frühkindliche Erziehung. Dafür setzt er sein eigenes Geld ein und zählt auf die Unterstützung durch die Kühlmanns und ihre Freunde.

Auch Sambia ist von der Corona-Pandemie betroffen. Im März wurden alle Bildungseinrichtungen, also auch die Linda South Primary School, geschlossen. Die beiden FSJler wurden nach Deutschland zurückgeholt. Nur der Schulleiter, zwei Wachmänner und eine Reinemachefrau waren noch vor Ort. Seit dem 1. Juni werden partiell die Abschlussklassen unterrichtet. Das bedeutet auch, dass entsprechende Vorbeugemaßnahmen, die für die Schule eine große finanzielle Herausforderung darstellen, notwendig sind. So muss die Schule zweimal im Monat komplett desinfiziert werden. Das Geld, das dafür nötig ist, hätte eigentlich für den Weiterbau und die Unterstützung beim Lehrmaterial verwendet werden sollen.

Neben der Pandemie gab es auch noch andere schlechte Nachrichten für Schüler, Lehrer und Unterstützer. Ein Einbruch in das Schulleiterbüro und ein starker Sturm verursachten erhebliche Schäden an den neuen Schulgebäuden, die mit finanzieller Hilfe aus Steinbach und Gießen inzwischen behoben sind.

In diesem Jahr wollten sich die Kühlmanns mit ihren Freunden in Sambia zum "Zehnjährigen" treffen und die Schule mit weiteren Lernmitteln unterstützen. Aufgrund der Pandemie muss der Besuch auf das nächste Jahr verschoben werden. Die Kühlmanns hoffen, dann alle bei guter Gesundheit wieder zu sehen und mit dem Geld und den Materialien, die sie aus Deutschland mitbringen, die Schule wieder ein kleines Stück weiter zu bringen.

Weil weitere Baumaßnahmen, wie die Erweiterung und Renovierung der Sanitäranlagen, der Bau der Klassenräume für die Stufen 8 und 9 sowie die Beschaffung weiteren Lernmaterials notwendig sind, bitten die Kühlmanns um Spenden auf das Konto der Kirchengemeinde Steinbach bei der Volksbank Mittelhessen (IBAN: DE16 5139 0000 0010 0054 34, Verwendungszweck "Spende Sambia").