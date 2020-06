Schulentlassungsfeier für 101 Schüler vor dem Haupteingang der IGS Busecker Tal

Ehrungsfoto stellvertretend für alle mit Christine Horn, Aliah Johanna Wenz, Emilia Valentina Perri, Matthias Brodkorb und Brigitte Wagner (vl.). Foto: Wagner

Großen-Buseck (swa). Eine große Schulentlassungsfeier für die zehnten Klassen im voll besetzten Kulturzentrum konnte es nicht geben. "Doch das ist nicht das einzige, auf das die 101 Schüler der IGS Busecker Tal verzichten mussten. "Vieles wurde euch genommen, allen voran die abgesagte Abschlussfahrt, immer ein Highlight einer Schulkarriere. Aber auch der Verzicht auf die letzten gemeinsamen Wochen ist mehr als bedauernswert. Und so geht ihr in die Annalen der IGS ein als hoffentlich einziger Jahrgang, der seine Schullaufbahn so beenden muss", sagte Schulleiter Matthias Brodkorb. Viermal ein ähnliches Prozedere spielte sich am vergangenen Freitag auf dem Schulgelände vor dem Haupteingang ab.

Würdige Feier

Die Klassenlehrer Christine Horn, Thomas Strauch, Oliver Sinn und Nicole Gärtner hatten mit Unterstützung von Brigitte Wagner (Koordinatorin 8-10) und den Eventmanagern und letztlich auch von "oben" (blauer Himmel, Sonnenschein) für eine würdige Feier gesorgt.

Roter Teppich, rote Rosen, dezente Musik vom Band, ein fotografischer Rückblick über Leinwand, Grußworte ... dann die Zeugnisausgabe, ohne Gratulation und Umarmung, hin und wieder ein lauter Knall. Dieser kam von den Luftballons, die in der prallen Sonne platzen. Sie waren zu einem Halbkreis als Rahmen für die Einzelfotos der Absolventen drapiert worden.

Neben den besonderen schulischen Leistungen wurden auch diejenigen geehrt, die sich nachhaltig in das Schulleben eingebracht hatten.

Die besten der 59 Übergänger in die gymnasiale Oberstufe waren Lilly Marlene Elisabeth Reuß und Luke Burkert mit einem Notendurchschnitt von 1,08 sowie Aliah Johanna Wenz (1,25). Die besten Realschulprüfungen hatten Mara Dorothee Seipp (2,4), Emilia Valentina Perri, Karolina Dinges und Leon Mittelsdorf (alle 2,5) abgelegt.

Für eine sechsjährige Mitarbeit in den Orchestern wurden Zoe Heimscheid, Sarah Köhn, Nele Jäger, Carmen Da Silva Santos, Lukas Tinius, Franka Schmidt, Lius Janoth, Jannik Arbesmann, Max Kühbandner und Tino Steuernagel geehrt.

Eine Anerkennung ihres Schulsanitätsdienstes gab es für Tiffany Swienty, Aliah Johanna Wenz, Zoe Heimscheid, Neele Schmidt und Eileen Vera. Für die Mitarbeit im Kiosk wurde Luana Bobe und Carmen da Silva Santos und für das Eventmanagement Luana Bobe, Julian Horn und David Wagner gedankt.