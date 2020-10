Schüler in Gießen und Laubach nach Corona-Infektionen in Quarantäne

Nach positiven Corona-Tests müssen Kinder von zwei Schulen sowie Kinder und Betreuer von zwei Kindergärten in Quarantäne. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN (red). Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen ermittelt Kontaktpersonen nach zwei bestätigten Corona-Infektionen an Schulen. An der Theodor-Heuss-Schule Laubach wurde am Mittwoch Quarantäne für 20 Schüler einer dritten Klasse angeordnet, nachdem ein Kind positiv getestet worden war. Die Infektion erfolgte im familiären Umfeld außerhalb der Schule. An der Helmut-von-Bracken-Schule in Gießen gehen zwölf Schüler in Quarantäne, nachdem das positive Testergebnis eines Kindes gemeldet worden war.

Nach dem positiven Testergebnis einer Betreuungskraft des Waldkindergartens Lich Anfang der Woche wurde mittlerweile die Corona-Infektion einer weiteren Betreuungskraft bekannt. Zehn Betreuungskräfte sowie 40 Kinder befinden sich in Quarantäne. Tests fanden am gestrigen Mittwoch statt. Dies gilt auch für die evangelische Kita in Langd, wo das positive Testergebnis einer Betreuungskraft gemeldet worden war. Hier sind neun Kinder einer Krippengruppe sowie sechs Betreuungskräfte in Quarantäne. Die Testergebnisse stehen aus.

Im Landkreis Gießen gab es (Stand 30. September abends) 480 bestätigte Corona-Infektionen. Davon entfallen 194 auf die Stadt Gießen. Landkreisweit gibt es 49 aktive Fälle. Davon entfallen 16 auf die Stadt Gießen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Inzidenz) beträgt 9,7 für den Landkreis Gießen und 6,8 für die Stadt Gießen.