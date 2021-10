Schunk unterstützt fünf Standortgemeinden

Lars Burkhard Steinz (Bürgermeister Heuchelheim), Bernd Wieczorek (Bürgermeister Lollar), Rüdiger Schwalm (Schunk), Patricia Ortmann (Bürgermeisterin Biebertal), David Kurtscheidt (Schunk), Thomas Brunner (Bürgermeister Wettenberg), Gunthard Sommer (Schunk), Dietmar Kromm (Bürgermeister Reiskirchen) und Dr. Arno Roth (Schunk, v.l.) bei der Übergabe der Spenden. Foto: Schunk Group

KREIS GIESSEN - Als Zeichen der guten Partnerschaft unterstützt die Schunk Group ihre fünf heimischen Standortgemeinden mit einer Hightech-Sachspende: Jede Kommune erhält laut einer Pressemitteilung eine "Vindur LayVent"-Schichtlüftungsanlage als Geschenk inklusive Installation und einem Jahr Gratiswartung. Die Bürgermeister Thomas Brunner (Wettenberg), Dietmar Kromm (Reiskirchen), Patricia Ortmann (Biebertal), Lars Burkhard Steinz (Heuchelheim) und Dr. Bernd Wieczorek (Lollar) erhielten bei einem Besuch in der Unternehmenszentrale von Schunk in Heuchelheim einen Gutschein für die Installation der Anlage. "Vindur LayVent" ist ein neues Produkt von Weiss Technik, das zur Schunk Group gehört.

"Es ist eine gute Tradition, dass Schunk seine Standortgemeinden mit einer Spende für soziale Zwecke unterstützt", sagte Gunthard Sommer, Vorsitzender der Ludwig-Schunk-Stiftung. "Hier wohnen die meisten unserer aktiven und ehemaligen Beschäftigten, und wir freuen uns, wenn auch sie von einem guten sozialen Netzwerk in den Gemeinden profitieren." Die Schichtlüftungsgeräte sollen vorzugsweise in den Schulen zum Einsatz kommen. Jeweils ein Klassenraum könne damit so belüftet werden, dass Viren keine Chance mehr hätten, heißt es in der Mitteilung weiter.

Mit "Vindur LayVent" würden die Probleme gelöst, die überall dort entstehen, wo Menschen länger in einem Raum sitzen - wie zum Beispiel Schüler in einem Klassenraum. Jeder atmet permanent CO 2 aus. Das verschlechtert die Luftqualität und man wird müde. Auch wenn regelmäßig gelüftet wird, lässt die Luftqualität nach kurzer Zeit wieder nach. Über die Luft werden Corona- oder Grippeviren übertragen. Herkömmliche Lüftungsanlagen und Luftreiniger ließen im Raum Luftverwirbelungen entstehen - dadurch könne die Übertragung der Viren von Mensch zu Mensch sogar begünstigt werden.

Das Gerät von Weiss Technik arbeitet mit dem Prinzip der Schichtlüftung. Frische Außenluft werde bodennah und mit niedriger Geschwindigkeit in den Raum eingebracht. Dort bilde sich am Boden eine Frischluftschicht. Jeder Mensch gibt Wärme ab. Die erwärmte Umgebungsluft steigt nach oben und nimmt die verbrauchte Atemluft und Erreger mit sich. Diese Luft sammelt sich unter der Decke, werde dort abgesaugt und ins Freie geführt. Durch diese Luftführung bildeten sich Luftschichten im Raum, die sich nicht miteinander vermischten, erläutert das Unternehmen.

Das Risiko einer Ansteckung könne mit diesem Lüftungsprinzip nahezu ausgeschlossen werden. Das Schichtlüftungsgerät steuere automatisch abhängig von der Personenzahl, wie viel Frischluft dem Raum zugeführt wird. Teure Schwebstofffilter seien nicht nötig. Für die Behaglichkeit bei niedrigen Außentemperaturen sorgten eine Wärmerückgewinnung und eine zusätzliche Elektroheizung.

"Schunk ist ein langfristig orientiertes Unternehmen, Partnerschaftlichkeit gehört zu unseren Grundwerten. Deshalb ist uns wichtig, dass wir unsere fünf Standortgemeinden unterstützen und mit unseren Schichtlüftungsgeräten einen Beitrag leisten, damit Schüler wieder sicher und verlässlich in den Präsenzunterricht gehen können", sagte Sommer weiter. Die Bürgermeister dankten für die Spende.

Bei der Einweihung des Innovationszentrums von Weiss vor zwei Wochen war die Spende bereits angekündigt worden. Der Wert des Gerätes beträgt rund 6000 Euro.