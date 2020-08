4 min

Schüsse auf Ehefrau in Lich: Vogelsberger muss sich vor dem Gießener Landgericht verantworten

Am Gießener Landgericht hat am Mittwoch der Prozess gegen einen 63-Jährigen aus dem Vogelsbergkreis begonnen. Er soll in der Silvesternacht in Lich mehrfach auf seine Noch-Ehefrau geschossen haben. Die Schüsse verfehlten die 62-Jährige nur knapp.

Von Ines Jachmann