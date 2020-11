"Schwäne glauben an Poeten": Lyrik von Alfred Keil

2020 war ein produktives Jahr für Alfred Keil. Foto: Spanner

BUSECK - . "Schwäne glauben an Poeten" heißt das neue Buch von Alfred Keil, das der Busecker erneut unter dem Pseudonym "Angelo Niklas" veröffentlicht hat. In dem Lyrikband geht es um Rückblicke, um eigens erlebte Begebenheiten. Um leise Melancholie, um Glaube, um große Begeisterung - und um Bodenständigkeit.

Dass es zu der Veröffentlichung kam, hat Keil einem alten Freund und Verleger zu verdanken. Ihm widmete er ein Akrostichon - ein Gedicht, bei dem die Anfänge von Wort- oder Versfolgen ein Wort oder einen Satz ergeben - und fasste sich schließlich ein Herz und fragte ihn, ob er sich vorstellen könnte eine Sammlung von Akrostichen herauszugeben. "Er stimmte zu und forderte mich dazu auf, noch mehr Akrostichen zu schreiben als die 40, die ich über viele Jahrzehnte bereits angesammelt hatte", erzählte Keil im Gespräch mit dieser Zeitung. 2020 wurde für ihn ein sehr produktives Jahr: "Ich schrieb manchmal zwei Akrostichen am Tag, davor waren es manchmal nur zwei im ganzen Jahr."

Seine Akrostichen entstehen so, dass er den Namen einer Person oder einen Begriff senkrecht auf ein Blatt Papier schreibt und anschließend aus jedem Buchstaben von links nach rechts einen Vers schreibt. Inhaltlich hat ihn vieles inspiriert, von großer Begeisterung bis hin zum Liebeskummer, aber auch einzelne Situationen wie Dankbarkeit oder beispielsweise die Anerkennung eines fleißigen Nachbarn. All das kommt zum Ausdruck. Meist steht die Verarbeitung von Erfahrungen im Fokus.

Ihm sei bewusst, dass er, wenn er - wie die meisten Dichter es tun - sein Innerstes nach außen kehrt, sich damit auch verletzlich macht. Da kann schon mal Kritik kommen, damit müsse und könne er aber umgehen: "Wenn ich Dinge erlebt habe und sie dann dichterisch beschreibe, dann ist das meine Freiheit, auch wenn Themen mal heikel sind."

"Bodenständige" Lyrik

Warum Dichter aus vergangenen Tagen gefeiert, aber zeitgenössische kaum wahrgenommen werden, erklärt er so: "Die aktuellen Dichter sind meist zu abgehoben und elitär, das ist nur noch etwas für Wissenschaftler, für Germanisten und so weiter." Noch vor 100 bis 150 Jahren hätte es in jedem Haushalt Gedichtbände gegeben, woraus sich die Menschen vorgelesen hätten. "Sie konnten die dort gewählte Sprache auch verstehen. Aber seit 30 oder 40 Jahren bis heute schreiben viele Dichter nur noch für sich selbst. Sogar Gebildete verstehen da kaum etwas."

Keil möchte Lesern eher eine "bodenständige und verständliche" Dichtung anbieten. "Natürlich sind Verweise auf Altertum, auf Christentum, auf Hinduismus, auf indianische Weisheit und entsprechende Symbolik auch nicht für jeden nachvollziehbar. Aber für abgehoben halte ich meine Dichtung nicht", betonte er.

Im titelgebenden Akrostichon bringt er Dankbarkeit zum Ausdruck. Der Autor erlebte sein persönliches Osterwunder, als er im Krankenhaus eine schwere Lungenentzündung überlebte. Er habe dort viel Ignoranz erfahren, aber eben auch eine Krankenpflegerin, die zugewandt und emphatisch gewesen sei, als er schlimme Atemnot und Fieber hatte. Als er es geschafft hatte, habe sie zu ihm gesagt: "Vergessen Sie nicht, Gott dafür zu danken."

Der Lyrikband ist ein Querschnitt durch Begebenheiten und Eindrücke seines Lebens. Gerne würde Keil damit die eine oder andere Lesung halten, aber wegen der Corona-Pandemie ist das im Moment nicht möglich. Zumal er die Ruhe eines Innenraums mit gebannter Zuhörerschaft sehr schätzt und Gleiches sich draußen nicht so recht vorstellen kann.

"Schwäne glauben an Poeten" von "Angelo Niklas" ist erschienen bei Edition Pauer, kostet 14,80 Euro (Hardcover) und ist bestellbar unter 06195/ 62519 oder p.pfeffer@dunkel.de.