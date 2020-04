Schwarzpappel am "Alten Bahnhof" in Trais-Horloff erinnert an Klaus Peter Weber

Elke Weber, Landrätin Anita Schneider und Stephan Kannwischer pflanzten die Schwarzpappel - der Termin war vor der Corona-Krise. Foto: Kannwischer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Hungen (red). Zur Erinnerung an den 2014 verstorbenen früheren Hungener Bürgermeister Klaus Peter Weber haben Vertreter des Naturschutzbundes (Nabu) Horlofftal zusammen mit Webers Witwe Elke, Tochter Maraike, Landrätin Anita Schneider und vielen Weggefährten am "Alten Bahnhof" in Trais-Horloff einen Baum gepflanzt. Ausgesucht wurde eine Schwarzpappel. Damit sollte auch der Einsatz des Trais-Horloffers Weber für die Horloffaue gewürdigt werden. Die Veranstaltung fand vor der Corona-Krise statt.

Etwa 45 Familienangehörige, Freunde und Weggefährten von Klaus Peter Weber versammelten sich laut Pressemitteilung des Nabu. Brigitte Hofmann-Schmidt (Nabu Horlofftal) trug das Gedicht "Die Wälder schweigen" von Erich Kästner vor, in dem die Erholung von der Mühsal des Alltags geschildert wurde, die Klaus Peter Weber oft in der Horloffaue erleben konnte.

Immer bodenständig

Frank Bernshausen (Nabu Horlofftal) beschrieb das Besondere am Ritual des Baumpflanzens und welche Bedeutung dieses schon in historischer Zeit für Menschen hatte. Gerade heute sei es angesichts des Klimawandels und des Waldsterben um so wichtiger, Bäumen Raum zu geben und sie als Gefährten des Menschen zu begreifen, betonte der Biologe. Und dieser Schwarzpappel-Baum sei aus zweierlei Sicht etwas Besonderes: Er kehrt zurück in sein ehemaliges natürliches Vorkommensgebiet und markiert gleichzeitig mit seinen Wurzeln die Verdienste des immer bodenständig gebliebenen "Traiser Bubs" Klaus Peter Weber.

Landrätin Anita Schneider erinnerte mit einfühlsamen Worten an einen umgänglichen und engagierten Bürgermeister, mit dem sie gerne zusammengearbeitet habe und dessen viel zu früher Tod an vielen Plätzen eine schmerzliche Lücke hinterlassen habe.

Der frühere Erste Stadtrat Herbert Engel schilderte in einem launigen Vortrag seine gemeinsame Zeit mit Klaus Peter Weber und erzählte von vielen positiven Begebenheiten, die sie gemeinsam erlebt und durchlebt haben. Trotz des traurigen Tages gab es hierbei auch einiges zu lachen und man wähnte den Verstorbenen mitten unter den Gedenkenden. Auch in schweren Stunden sei Klaus Peter Weber immer ein loyaler und verlässlicher Partner gewesen.

Elke und Maraike Weber bedankten sich für den Zuspruch und die ihrem Ehemann und Vater zuteilgewordene Würdigung. Stephan Kannwischer (Nabu Horlofftal) bedankte sich bei allen Teilnehmern der Baumpflanzung.

Die Horloffaue ist ein Naturrefugium von überregionaler Bedeutung und hat im Laufe ihrer vielhundertjährigen Nutzungsgeschichte zahlreiche Bedrohungen und Veränderungen erfahren. Diese zu entschärfen und den Auenbereich langfristig als ökologisch hochwertigen Lebensraum, natürlichen Retentionsraum und auch als Erholungslandschaft zu sichern, war seit den späten 1960er Jahren das Ziel der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, der der Naturschutzbund Horlofftal seit langer Zeit als korporatives Mitglied angehört.

Bedrohte Baumart

Gerade die Zusammenarbeit von Naturschutzverbänden, Behörden und Landwirten hat hier fruchtbare Arbeitsergebnisse gezeitigt und zur langfristigen positiven Entwicklung und Sicherung der Horloffaue und ihrer Schutzgebietsbereiche für die Zukunft geführt. Einige externe Persönlichkeiten haben sich in diesem Zusammenhang ebenfalls um die Horloffaue und sie betreffende Naturschutzprojekte verdient gemacht.

Diese und deren Verdienste zu würdigen, ist das Ziel von Gedenkbaumpflanzungen des Nabu Horlofftal an geeigneten Stellen in der Horloffaue und angrenzenden Bereichen. Gepflanzt werden Schwarzpappeln (Populus nigra), die als bedrohte Baumart besondere Aufmerksamkeit verdient. Sie stammen aus gebietstypischem Saat- und Pflanzgut des Rhein-Einzugsgebietes, zu dem die Horloff über das Nidda-Main-Flusssystem dazugehört. Die Bäume werden durch Vermittlung von Hessen Forst von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt in Hannoversch-Münden bereitgestellt.